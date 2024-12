Saiba como lidar com a bagunça e organizar a casa no fim de ano

A passagem de ano é marcada por rituais. Há quem pinte a parede que está rachada ou troque a toalha para começar o novo ciclo com prosperidade e bem-estar. De alguma forma, a limpeza sempre acompanha esse momento.

Isso porque, além do ritual, é comum as pessoas receberem visitas, familiares e amigos para ceias de Natal e Ano-Novo. Porém, apesar de as limpezas ritualísticas terem raízes históricas e religiosas, elas não devem se tornar fontes de estresse. “É muito mais lógico fazer uma limpeza básica antes de uma festa e uma mais pesada depois”, diz Carolina Ferraz, pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo) sobre bagunça e organização nas casas brasileiras.

A pesquisa de Ferraz surgiu para compreender o fenômeno cultural e socioeconômico por trás da bagunça. “A gente vive em um país cuja bandeira traz as palavras ‘ordem e progresso’, e uma das frases que mais usamos é não repara a bagunça.”

Essa frase, segundo a pesquisadora, reflete a pressão social sobre as mulheres, cujo valor é frequentemente associado à gestão do lar. Elas sofrem com a tripla jornada feminina, que inclui cuidados com a casa, familiares e o trabalho.

No Brasil, a ideia de organização está associada a um padrão elevado devido à história da escravidão e à expectativa de que terceiros cuidassem do lar, afirma a pesquisadora.

Contudo, alguns aspectos sociais contribuíram para o aumento da bagunça, como o crescimento do consumo e a introdução de produtos baratos e descartáveis.

“O que talvez gere a bagunça é uma sobrecarga. Temos muitas coisas, estamos sobrecarregadas e não temos tempo para cuidar delas”, diz. “Antes, os objetos que tínhamos eram apenas para ritualização ou para o básico. Não havia o que organizar, nem o que bagunçar.”

Além da rotina acelerada, a alta expectativa estética impulsionada principalmente por programas de TV e revistas cria uma sensação de desordem constante. Por isso, neste fim de ano, a personal organizer, apresentadora e influenciadora Cora Fernandes afirma que é hora de se adaptar ao que já se tem.

“Não é o momento de comprar um novo guarda-roupa ou um sofá novo”, diz. “Você deve focar os detalhes que fazem diferença e lembrar que sempre é tempo de se organizar.”

Manter a casa organizada o ano inteiro, e não apenas em momentos pontuais, requer uma mudança de perspectiva. Muitas pessoas nunca aprenderam o que é organização, recebendo apenas ordens vagas como “arruma o quarto”.

“Quando somos ensinados a organizar, geralmente aprendemos fórmulas prontas, sem observar como nos locomovemos no espaço”, explica Ferraz.

Para a pesquisadora, a organização deve considerar as particularidades de cada pessoa, incluindo os tipos de objetos e o uso dado a eles.

Fernandes destaca como a organização foi transformadora em várias áreas de sua vida. “A organização me ajuda a otimizar o tempo no dia a dia, porque sou mãe de três e trabalho”, diz. “Ela trouxe uma metodologia muito melhor para a minha casa. Hoje conseguimos nos virar.”

Veja algumas dicas para mudar sua relação com a bagunça e começar a se organizar:

COMO SER MAIS ORGANIZADO

1. Comece com uma triagem

Muitos objetos mantidos em casa refletem medos ou laços com o passado. Reavalie sua utilidade com perguntas como: “Este objeto me ajuda ou atrapalha?” e “Ele ainda tem espaço na minha vida atual?”. Dependendo das respostas, descarte o item. “Tirar essas coisas de cena permite ter mais espaço e otimizar a distribuição dentro dos armários e da casa”, explica Fernandes.

2. Avalie a funcionalidade do espaço

Observar os “rastros de bagunça” pode indicar ajustes necessários para melhorar a funcionalidade. “Se certos pontos da casa estão mais bagunçados do que outros, provavelmente algo não está funcionando bem para você”, diz Ferraz.

3. Soluções práticas e personalizadas

Considere o que funciona melhor para você. Se não gosta de dobrar roupas porque não consegue mantê-las assim, pendure-as em cabides. Se as tampas dos organizadores sempre somem, talvez seja melhor optar por modelos sem tampa. “A casa é sua. Pense na forma como prefere organizar”, afirma Ferraz.

Itens como cabides e caixas organizadoras podem ajudar, mas devem ser usados com critério. Fernandes recomenda cabides que economizem espaço. Já em relação às caixas, ela alerta que devem ser o último recurso. “Nem sempre os organizadores ajudam; muitas vezes, só ocupam mais espaço”, afirma.

4. Envolva todos

As especialistas enfatizam a importância de envolver os moradores da casa na organização, especialmente em ambientes comuns, como banheiro, cozinha e sala. Dividir as tarefas de forma clara pode aliviar a sobrecarga.

5. Seja um ‘bom porteiro’

Evite que objetos desnecessários entrem na sua casa. “Compramos sem perceber e acabamos soterrados por objetos”, diz Fernandes. Isso também implica desenvolver um pensamento crítico sobre consumo, especialmente frente à influência das redes sociais.

6. Bagunça sem culpa

Priorize o lazer, o descanso e as confraternizações, em vez de seguir padrões perfeccionistas de limpeza. Não sacrifique encontros e momentos de alegria por uma casa impecável. “Quando morrermos, as pessoas lembrarão das risadas, não da casa limpa”, diz Ferraz.