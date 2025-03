Roland-Garros Junior Series by Renault 2025: ingressos gratuitos e evento especial em SP

O Roland-Garros Junior Series by Renault 2025 acontecerá entre os dias 31 de março e 6 de abril na Sociedade Harmonia de Tênis, no bairro Jardim América, em São Paulo. Os ingressos para acompanhar os mais talentosos jovens da América Latina estarão disponíveis gratuitamente a partir das 17 horas do dia 21 de março na plataforma Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com).

No saibro paulistano passarão 32 dos melhores tenistas sub-17 da América Latina sendo 16 meninas e 16 meninos que disputarão dois wild cards para o torneio Roland-Garros Junior, disputado em Paris. Com eles, lendas do tênis como Juan Martín del Potro e Gabriela Sabatini serão os embaixadores acompanhando e orientando os jovens atletas ao longo da competição.

A fase de grupos do Roland-Garros Junior Series by Renault acontecerá entre os dias 2 e 4 de abril, com os jogadores divididos em grupos de quatro. Os melhores de cada grupo avançam para as semifinais, que serão realizadas no sábado (5), a partir das 12h. As finais feminina e masculina acontecerão no domingo (6), a partir das 14h30.

Noite de Exibição também terá ingressos disponíveis e sem custo

Além de ingressos gratuitos para o torneio, o Roland-Garros Junior Series by Renault realizará o #TamoJunto, que será uma partida-exibição. Marcada para segunda-feira, dia 31/3, às 19h30, também na Sociedade Harmonia de Tênis, o evento reunirá os embaixadores Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini, além de jogadores juvenis, lendas e outros convidados para celebrar a conexão entre Brasil e Roland-Garros.

Para garantir que o maior número de fãs possíveis possa vivenciar essa experiência única e acompanhar de perto as futuras estrelas do tênis, os ingressos serão gratuitos e a solicitação também se dará pelo site https://www.bilheteriadigital.com.