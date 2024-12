Saiba como evitar o cansaço visual causado pelas telas

Não tem jeito, elas fazem parte da vida de praticamente todo mundo. As telas chegaram de mansinho e hoje estão, literalmente, na palma da mão das pessoas. No entanto, já existem diversos estudos que mostram o quão nocivo pode ser utilizar excessivamente os eletrônicos. Entre os principais danos à saúde está justamente os prejuízos à visão. “Entre os problemas relacionados às telas estão o ressecamento ocular, especialmente para quem já tem predisposição para olho seco ou passa o dia inteiro em frente a uma tela; além de vermelhidão, cansaço e dor de cabeça”, explica o oftalmologista do Hospital CEMA, Leonardo Marculino.

Embora em fase inicial, existem estudos que apontam que a luz azul emitida por esses aparelhos podem envelhecer a retina e o cristalino, facilitando o aparecimento de algumas doenças, como degeneração macular ou catarata. Porém, já que é inevitável o uso de tais itens, qual a melhor forma de proteger os olhos?

O especialista do Hospital CEMA lista abaixo algumas medidas que podem ajudar a evitar os danos à visão causados pelos eletrônicos:

1 – Preste atenção à posição que a tela está em relação aos olhos. O ideal é que ela fique abaixo do nível do queixo, se a pessoa está sentada;

2 – A cada 1 hora o ideal é parar um pouco e descansar pelo menos uns cinco minutos. Se puder, busque olhar o horizonte para exercitar a visão à distância;

3 – Caso a pessoa tenha algum desconforto ocular, como ressecamento ou ardência nos olhos ao usar as telas, pode-se usar um colírio lubrificante, com orientação do oftalmologista;

4 – Se for possível, use lentes com filtro azul, que funcionam como uma proteção contra a luz violeta que sai das telas. O olho humano não tem capacidade de proteção contra esse tipo de iluminação artificial e de alta potência luminosa. Existem também protetores de tela com esse filtro azul;

5 – Quem utiliza lentes de contato ou óculos, precisa sempre lembrar de usar o acessório quando está diante das telas. O mais indicado é o uso de óculos, pois eles não causam o ressecamento ocular que as lentes de contato causam;

6 – Evite o uso do ar-condicionado ou ventilador diretamente no rosto;

7 – Limite o tempo de uso de telas. O ideal, de acordo com o médico, é utilizar os eletrônicos por, no máximo, 2 horas por dia.

Com relação ao tempo de uso, vale ressaltar que esse tempo muda um pouco quando se trata de crianças. De acordo com o oftalmologista, dos zero aos 2 anos, o ideal é que a criança não seja exposta às telas, especialmente tablets e celulares. Dos dois aos cinco anos, o recomendado é 1 hora por dia. Dos seis anos em diante, 2 horas por dia. “Especialmente nos casos de crianças com idade escolar, o que a gente nota é que pode ocorrer um aumento do grau de miopia em uma velocidade acima do normal”, diz o médico. Os especialistas sabem o quanto é desafiador cumprir esse tempo de tela, mas vale um esforço para garantir que a visão continue saudável por toda a vida.