Saiba como entrar com recurso contra questões das provas do CNU

Os candidatos que discordam de alguma resposta indicada como correta em questões da prova objetiva do CNU (Concurso Nacional Unificado) têm até esta quarta-feira (21) para recorrer.

O prazo foi aberto nesta terça (20), com a divulgação dos gabaritos oficiais. O recurso é apresentado no site do CNU ou no da Cesgranrio, mas os dois levam ao mesmo ambiente virtual. É preciso ter senha do Portal Gov.br.

Chamado de Enem dos Concursos, o concurso foi realizado no domingo (18), com a participação de 970 mil candidatos, dos 2,1 milhões de inscritos. A seleção tem 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. São oito blocos de atuação e 36 cadernos de provas.

VEJA O PASSO A PASSO PARA RECORRER NO SITE DO CNU:

1 – Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

2 – Clique em “Área do candidato”

3 – Em seguida, vá em “Entrar com Gov.br”

4 – Informe seu CPF e clique em “Continuar”

5 – Em seguida, digite sua senha e vá em “Entrar”

6 – Clique em “Área do candidato”

7 – Do lado esquerdo, vá em “Interposição recursos”

8 – Vá em “Confirmo que estou ciente das advertências e das consequências pelo descumprimento das normas ao enviar o recurso” e clique em “Avançar”

9 – É permitido apresentar um recurso por questão; clique na questão que discorda e apresente seus argumentos

VEJA O PASSO A PASSO PARA RECORRER NO SITE DA CESGRANRIO:

Acesse o site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login

1 – Vá em “Entrar com Gov.br”

2 – Informe seu CPF e clique em “Continuar”

3 – Em seguida, digite sua senha e vá em “Entrar”

4 – Clique em “Área do candidato”

5 – Do lado esquerdo, vá em “Interposição recursos”

6 – Vá em “Confirmo que estou ciente das advertências e das consequências pelo descumprimento das normas ao enviar o recurso” e clique em “Avançar”

7 – É permitido apresentar um recurso por questão; clique na questão que discorda e apresente seus argumentos

O candidato deve seguir as regras do recurso para que seu pedido não seja indeferido. Há um informativo logo no início, com o que pode e o que não pode ser feito. Veja abaixo:

– Você só poderá enviar um recurso por questão

– Uma vez cadastrada, sua solicitação não poderá ser editada;

– Qualquer xingamento resultará em indeferimento de seu recurso;

– É estritamente proibido, em seu recurso, qualquer forma de identificação pessoal. O descumprimento dessa norma resultará em indeferimento de seu pleito, em consonância com o edital;

– O recurso deve apresentar uma argumentação devidamente fundamentada

O participante não deve se identificar na hora de contestar as questões. Se houver qualquer sinal que identifique o participante ou a procedência do recurso, o pedido será negado.

Não serão aceitos recursos por meio dos Correios, por email, fax ou fora do prazo estabelecido. Se houver qualquer problema técnico com o computador e o candidato não conseguir enviar a sua contestação, Cesgranrio e MGI não serão responsabilizados, conforme prevê o edital do concurso.

As decisões sobre os recursos serão divulgadas todas de uma vez, junto com o resultado final das provas objetivas, previsto para o dia 8 de outubro. Quando a questão for cancelada, os pontos relativos àquela questão serão dados a todos os candidatos participantes daquele bloco.

Confira o calendário atualizado do CNU