Saiba como é a estrutura da prova do Vestibular das Fatecs

A prova do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre será aplicada no dia 30 de junho, às 13 horas. Os candidatos que irão concorrer a uma vaga para o Ensino Superior Tecnológico gratuito do Centro Paula Souza (CPS), terão cinco horas para responder a questões de múltipla escolha e fazer uma redação. Os locais de exame poderão ser consultados a partir das 15 horas de 26 de junho, pelo site www.vestibularfatec.com.br.

Comum a todos os cursos, a prova terá 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio, sendo 5 perguntas de cada uma das 8 disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico e as 9 questões restantes abrangem conteúdo multidisciplinar, para solução de situações-problema. Quanto ao peso da prova, oito conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato.

A redação vale 10 pontos no total da prova e avalia a capacidade do candidato para desenvolver e organizar as ideias. O objetivo é analisar a apresentação de teses e argumentos, se há lógica e abordagem criativa ao tema proposto. Também se há desenvolvimento de uma narrativa dotada de sentido, em que fato, personagens, espaço, tempo, causa e consequência se correlacionem na composição do enredo. A produção do texto também avalia o uso da variedade culta da língua portuguesa, com suas estruturas gramaticais. Além disso, são observados os princípios de coesão, coerência, progressão temática e a propriedade das soluções linguísticas em nível sintático-semântico. Vale reforçar que a fuga ao tema proposto pelo exame resultará em nota zero para o candidato.

O anexo 3 do Manual do Candidato e da Portaria que regulamenta o Vestibular das Fatec detalha os conteúdos que podem cair na prova. Obrigatoriamente, a folha de Resposta Definitiva e a Folha de Redação deverão ser preenchidas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

O gabarito oficial será divulgado no dia 1º de julho, a partir das 15 horas, pelo site vestibularfatec.com.br. A lista de classificação geral e o desempenho dos candidatos serão divulgadas em 15 de julho. O cronograma completo do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 pode ser consultado aqui.