Saiba como buscar atendimento para urgências odontológicas na capital paulista

Você sabia que a rede municipal de saúde oferece atendimento de urgência para casos odontológicos? Urgências odontológicas são situações que, embora não potencializem o risco de morte para o paciente, determinam prioridade para o atendimento. São consideradas urgências casos como dores agudas causadas por problemas endodônticos (tratamento de canal), inflamações ou infecções envolvendo dentes do siso, infecções pós operatórias, abscessos dentais, fratura dental, entre outras.

Unidades pré-hospitalares como Prontos-Socorros (PSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Atendimento Médico Ambulatorial (AMAs), algumas com funcionamento 24h, oferecem o atendimento odontológico de urgência por meio de equipes preparadas para executar procedimentos necessários para o alívio de dores agudas, drenagem de abcessos, extração de dentes, restauração e outros.

Além disso, casos de urgência também podem ser atendidos por meio das 427 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que oferecem atendimento odontológico. Ao procurar qualquer unidade de saúde da capital, é importante levar o seu cartão SUS. Caso ainda não possua, levar documento de identidade e comprovante de residência para fazer o cadastro na hora.

Veja a seguir a relação dos equipamentos que oferecem serviço de urgência odontológica:

Zona Norte

PS Municipal Freguesia do Ó (21 de junho) – Av. João Paulo I, 421, Freguesia do Ó – todos os dias 24 horas

UPA Elisa Maria I – R. Rômulo Naldi, 1 – Conj. Pró Morar, Estrada da Parada – todos os dias 24 horas

UPA Jaçanã – Rua Ester Elisa, 229 – Jaçanã – todos os dias 24 horas

PS Municipal Santana Lauro Ribas Braga – Rua Voluntários Da Pátria, 943 – Santana – todos os dias 24 horas

UPA Perus – Rua Estevam Ribeiro Resende, s/n (em frente ao nº 312), Perus – de terça a domingo – 24 horas

UPA Pirituba – Av. Menoti Laudísio, 100, Pirituba – todos os dias 24 horas

UPA City Jaraguá – Estrada de Taipas, 1.650, City Jaraguá – todos os dias 24 horas

Zona Sul

AMA Jardim Icaraí – Rua São Roque do Paraguaçu, 190, Vila Quintana – sábado e domingo das 7h às 19h

UPA Vera Cruz – Av. dos Funcionários Públicos, 379 – Vila do Sol – todos os dias 24h

UPA Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5.252 Todas as noites das 19h às 7h; sábado e domingo das 7h às 19h

UPA Santo Amaro – Rua Carlos Gomes, 661, Santo Amaro – todos os dias 24h

AMA Capão Redondo – Av. Comendador Sant’Anna, 774, Jardim Boa Esperança – todos os dias 24 horas

Zona Leste

PA Dra. Glória Rodrigues dos Santos Bonfim – Av. dos Metalúrgicos, 2.820, Cidade Tiradentes – segunda, terça, quarta, quinta-feira e domingo, das 7h às 19h

Hospital Municipal Tide Setúbal – Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123, São Miguel Paulista – todos os dias 24 horas

Zona Oeste

PS Lapa – Av. Queiroz Filho, 313, Vila Hamburguesa – de segunda a sexta-feira das 19h às 7h; sábado e domingo 24h

P.S. Bandeirantes – Rua Augusto Farina, 1.125, Butantã – de segunda a sexta-feira das 19h às 7h e sábados 24h.

Sudeste

Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro (Iva) – Rua Antonio Lázaro, 226, Jardim Iva – todos os dias 24 horas

UPA Mooca – Rua Dr. Fomm, 261, Belenzinho – todos os dias 24 horas

UPA Carrão – Av. Conselheiro Carrão, 2.893 – todos os dias 24 horas

UPA Jabaquara – Rua Cruz das Almas, 290, Vila Campestre – todos os dias 24 horas

UPA Vila Mariana – Rua Dr. Diogo de Faria, 609, Vila Clementino – todos os dias 24 horas

Centro

UPA Vergueiro – Rua Vergueiro, 613, Liberdade – todos os dias 24 horas

PS Municipal Dr. Álvaro de Dino Almeida (Barra Funda) – Rua Vitorino Camilo, 717, Barra Funda – todos os dias das 7h às 19h