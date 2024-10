Saguão do Teatro Municipal recebe Canja com Canja nesta quarta

Muita música de qualidade e gratuita vai rolar solta mais uma vez no Saguão do Teatro Municipal de Santo André. Nesta quarta-feira (30), a partir das 19h, o espaço recebe mais uma edição do Canja com Canja, um projeto da Secretaria de Cultura, sucesso nos anos 2000, que tem a proposta de ser uma vitrine permanente da produção musical local e também um espaço de encontro de estilos e de gerações de músicos da cidade. Ao final das apresentações é servida a tradicional canja de galinha (com opção vegana) ao público.

A programação desta quarta-feira traz a cantora Maria Christina (@mariachristina), que iniciou sua trajetória artística no reality show Ídolos. Maria Christina é compositora e, com sua voz única, se apresenta em casas noturnas de São Paulo, dando voz a muitas pessoas LGBTQIA+. Na sequência acontece apresentação do cantor Francis (@francis.musica), que apresentará algumas músicas do seu show Chegada, onde intercala temas românticos com temas existenciais, mas sempre com o objetivo de passar uma mensagem de leveza e alegria para a plateia.

O Canja com Canja deste mês traz ainda Geraldo Lima (@geraldolimacantor), premiado cantor pernambucano que já lançou três discos autorais. Nascido e criado em ambiente marcado por ritmos como xote, xaxado e forró, juntou sua cultura original ao jazz, rock e blues que conheceu em São Paulo, na sua juventude. E para encerrar a noite, sobe ao palco o multiartista Andarilho Cha (@andarilho_cha), que intitula sua música como “urbana experimentalista” e a si mesmo como “criador de música preta brasileira teatral”. Andarilho Cha procura tratar temas sérios com ironia e bom humor.

O projeto Canja com Canja é uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com a Comissão de Música. As inscrições para músicos interessados em participar das próximas edições seguem abertas em http://acesse.santoandre.br/InscricoesCanja.

Serviço

Projeto Canja com Canja

Com Maria Christina, Francis, Geraldo Lima e Andarilho Cha

Data: 30/10 (quarta), às 19h

Local: Saguão do Teatro Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro