Saesa inaugura Central de Triagem de Coleta Seletiva

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou nesta quarta-feira (4/12) a nova Central de Triagem de Coleta Seletiva do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), no Bairro Prosperidade. Com o novo equipamento, a expectativa é a de triplicar a quantidade de material recebido e triado na cidade, de 5 toneladas para 15 toneladas por dia, além de gerar emprego e renda aos catadores.

“O Saesa é uma das maiores autarquias do Estado de São Paulo com relação à água, esgoto e saneamento ambiental. Com essa reestruturação, remodelação, apresentará um modelo de reciclagem inovador, inédito no ABC”, ressaltou Auricchio.

O prefeito eleito, Tite Campanella, corroborou com as palavras do atual chefe do Executivo sul-caetanense e falou sobre o projeto futuro para a nova Central de Tiragem. “Vamos fazer um trabalho junto às escolas municipais e particulares do Ensino Fundamental, para que os alunos venham conhecer todo o trabalho realizado na Central e tomem consciência sobre o saneamento ambiental e a reciclagem em si”, complementou Tite.

Estiveram presentes, também, o superintendente do Saesa, de 2017 a 2024, Rodrigo Toscano, que realiza a transição da autarquia com o novo superintendente, Bira Garcia.

A Central de Triagem, que teve um investimento do Saesa de cerca de R$ 17 milhões, é responsável pela segregação de resíduos. No local, o material coletado é separado em garrafas PET, plásticos duros, papel, papelão, caixas de leite e de suco, vidros, alumínios, latas e jornais, transitando por uma esteira elevatória para depois ser ser compactado, enfardado e vendido – o rejeito é enviado ao aterro sanitário.

Assim, a esteira de triagem é o elemento estruturante para o fluxo de operação da nova Central, que recebeu também novos equipamentos e maquinários.