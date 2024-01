Saesa finaliza a requalificação das bicas d’água de São Caetano

O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) finalizou na sexta-feira (12/1) a requalificação das bicas de São Caetano do Sul, que já estão em funcionamento para receber a população. Ao todo são 10 bicas, que receberam novas torneiras, substituição dos azulejos, grades para o escoamento da água, iluminação, pintura, novo layout de identificação e a readequação do sistema hidráulico.

“Essa requalificação segue normas rigorosas de vigilância sanitária, com condições de potabilidade para os moradores de São Caetano. Este é um programa de Saúde, que oferta um produto de qualidade aos moradores, e também garante a continuidade da história da nossa cidade”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

“Essa preocupação com a qualidade da água fornecida nas bicas públicas fez com que fosse intensificado o sistema de controle, monitoramento e manutenção preventiva, oferecendo o serviço contínuo de higienização, limpeza e conservação desses espaços”, afirma o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano, reiterando que a água das bicas é submetida a análise físico-química e bacteriológica em laboratório especializado todos os meses.

Endereços das bicas de São Caetano:

Bica Ceará – Rua Ceará, 393, no Bairro Fundação;

Bica da Paz – Rua da Paz, no Bairro Mauá;

Bica Estrada das Lágrimas – Estrada das Lágrimas, 260, no Bairro São José;

Bica Sebastião Diogo – Rua Sebastião Diogo, 99, no Bairro Boa Vista;

Bica Clóvis Bevilácqua – Rua Clóvis Bevilácqua, 105, no Bairro Cerâmica;

Bica Líbero Badaró – Rua Líbero Badaró, 320, no Jardim São Caetano;

Bica Capivari – Rua Capivari, 500, no Bairro Mauá;

Bica Juruá – Rua Juruá, 50, no Bairro Mauá;

Bica Ivaí – Rua Ivaí, 181, no Bairro Santa Maria;

Bica Conde de Porto Alegre – Alameda Conde de Porto Alegre, 685, no Bairro Santa Maria.