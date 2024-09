SAE BRASIL aborda tendências e aplicações da IA nas operações industriais 

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma força transformadora na Indústria 4.0 e o Congresso SAE Brasil 2024, que acontece nos dias 16 e 17 de outubro, no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera em São Paulo, irá explorar esse impacto. Com a crescente adoção de IA, prioridade para 80% das organizações, o evento reunirá especialistas e líderes do setor para discutir como essas tecnologias estão moldando o futuro da manufatura.

O painel discutirá a aplicação prática da IA na fabricação, abordando como empresas líderes estão implementando tecnologias avançadas para otimizar processos, melhorar a gestão de qualidade e promover inovação, demonstrando que o futuro da produção industrial passa também pela capacitação humana. “Empresas buscam com a IA simplificar as tarefas humanas tornando onipresente o monitoramento e tomada de decisões para que as pessoas possam realmente usar o máximo de suas criatividades e habilidades humanas para revolucionar a indústria”, afirma Rafael Pavão Cardoso, Fundador & CEO da AIQuatro – Sensoriamento IoT e Inteligência Artificial.

Entre os participantes confirmados estão Ricardo Rocha, Diretor de Manufatura da Robert Bosch Campinas; Cleiton Saporito, Head Global de Manutenção da ThyssenKrupp Springs & Stabilizers; Mario Coriiali, Diretor Geral da Streparava; Ricardo Bocciardi, Diretor de Produção da Daimler Trucks; e Fernando Cusin, Diretor de Qualidade do Iveco Group.

Peter Karl Steinhauser, Chairperson do Comitê de Operações Industriais da SAE, destaca que acelerar a inteligência industrial significa utilizar as tecnologias digitais em favor da produtividade e da geração de valor. “Essa tarefa depende de alguns fatores, porém, o principal deles é a conscientização da importância de uma indústria robusta e competitiva para o desenvolvimento econômico. No atual cenário global, sai na frente quem usa a inteligência a seu favor.”

Com o objetivo de destacar a viabilidade econômica e os benefícios reais da IA, o Congresso SAE BRASIL 2024 apresentará soluções que vão desde a modernização de fábricas existentes até a criação de novos processos de manufatura, refletindo o compromisso da SAE em preparar o mercado para as inovações tecnológicas que moldarão o futuro da indústria.

SAE BRASIL

A SAE BRASIL é uma associação de pessoas físicas, sem fins lucrativos, que tem como propósito ser ‘A Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira’. Participam da entidade profissionais de diversas áreas com a missão de criar e disseminar conhecimento para o desenvolvimento de tecnologia e inovação no ecossistema da mobilidade. Com seis mil associados e nove seções regionais distribuídas desde o Nordeste até o extremo Sul do país, a SAE BRASIL se consolidou como uma das mais relevantes instituições do setor da mobilidade brasileira.

Fundada no Brasil em 1991 por executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial cientes da necessidade de abrir as fronteiras do conhecimento sobre mobilidade e inserir o país no processo de globalização da economia, a SAE BRASIL é referência nacional para a integração da indústria, academia, terceiro setor e órgãos técnicos do governo. É filiada à SAE International, que foi fundada em 1905, nos EUA, por visionários como Henry Ford, Orville Wright e Thomas Edison. Ao longo de mais de um século tornou-se uma das principais fontes de conhecimento, normas e padrões dos setores automotivo e aeroespacial, com mais de 35 mil normas geradas e mais de 138 mil sócios em cerca de 100 países.

Serviço

31º CONGRESSO E MOSTRA INTERNACIONAIS DE TECNOLOGIA DA MOBILIDADE SAE BRASIL

Data: 16 e 17 de outubro, das 09 às 18h

Local: Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera

Link