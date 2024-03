Sada Cruzeiro vence a Copa Brasil Bet7k pela oitava vez

O Sada Cruzeiro levantou a primeira taça nacional de clubes de 2024. No domingo (10/3), a equipe mineira conquistou seu oitavo título na Copa Brasil Bet7k masculina ao vencer o Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0 (25/23, 25/18, 25/21), no Centro Multiuso em São José (SC). Com a vitória, a equipe campeã comandada pelo técnico Filipe Ferraz garantiu vaga na Supercopa 2024 e no Sul-Americano de clubes em 2025.

Lukinhas, líbero do time celeste, foi eleito o melhor jogador da partida e ganhou o Troféu VivaVolêi. O ponteiro López foi o maior pontuador da partida, com 17 acertos. “Estou muito feliz com mais um título pelo Sada Cruzeiro. Foi uma responsabilidade grande representar o Alê, que estava em uma temporada muito boa e infelizmente se machucou. O grupo me deu muita força para desempenhar esse papel e esse título é a coroação do trabalho de toda a equipe”, diz Lukinhas.

“É uma equipe impressionante, e eu só tenho a agradecer aos atletas. São eles as estrelas e a gente prepara o caminho”, diz Filipe Ferraz, seis vezes campeão da Copa Brasil Bet7k como atleta e duas como treinador.

