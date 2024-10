Sacola do Bem, do Mogi Shopping, recebe doações para entidades de combate ao câncer

A Sacola do Bem, projeto social do Mogi Shopping, recebe, nesse mês de outubro, doações de leite em pó e suplemento alimentar em apoio a duas entidades: Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” e Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca).

A estrutura diferenciada, em formato de uma grande sacola, está instalada no corredor próximo da loja Hering. Pessoas interessadas em participar desta corrente solidária só precisam depositar suas doações no local. Além de leite em pó e suplemento alimentar, a campanha recebe roupas e calçados.

A Sacola do Bem é um dos projetos sociais realizados pelo Mogi Shopping, que reforça o compromisso em ajudar aqueles que mais precisam, e, assim, contribuir para a transformação do mundo em um lugar melhor.

Ao longo do ano, a campanha conta com diversos parceiros, que recebem os donativos, conforme suas necessidades. São entidades, associações, institutos, entre outros, criteriosamente selecionados e com comprovada atuação de forma transparente quanto à destinação das doações.

A iniciativa existe desde 2014 e já arrecadou 40.522 itens. De janeiro a setembro de 2024, a Sacola do Bem recebeu 13.070 doações, encaminhadas para parceiros como: Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), São Lourenço, Instituto Lea Campos, Instituto Sopa, Instituto Pró+Vida São Sebastião, Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac), Instituto Jabuti, entre outros.

Entidades

As entidades atendidas pela Sacola do Bem em outubro têm relevante atuação no combate ao câncer e assistência às pessoas em tratamento. A Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”, de Mogi das Cruzes, dedica-se a pacientes carentes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida destas pessoas, dando-lhes apoio, em suas necessidades, sejam materiais ou emocionais, e uma consequente expectativa de sobrevida maior. A entidade também atua na conscientização da sociedade sobre a doença e formas de prevenção.

A Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca) é uma entidade 100% dedicada a elevar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens carentes com câncer, que não têm condições de pagar por tratamento adequado. A entidade mantém parceria com o Santa Marcelina Saúde, referência na Zona Leste de São Paulo, para o atendimento do público infanto-juvenil.

