Sacha Bali é o vencedor de A Fazenda 16

O ator Sacha Bali, de 43 anos, foi consagrado como o campeão da 16ª edição de A Fazenda, recebendo 50,93% dos votos do público. Ele chegou à final acompanhado de dois colegas do grupo conhecido como G4, Yuri Bonotto, de 34 anos, e Gui Vieira, de 22 anos. Embora não fizesse parte do mesmo grupo, Sidney Sampaio, de 44 anos, também conquistou seu lugar na final.

O ex-chiquitito Gui Vieira ficou na quarta posição com apenas 6,63% dos votos. Na terceira colocação, Yuri Bonotto obteve 18,46% e recebeu um prêmio de R$ 50 mil. Sidney Sampaio terminou em segundo lugar com 23,98% dos votos e ganhou uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil.

Nascido no Rio de Janeiro, Sacha Bali se destacou nas telinhas brasileiras por sua participação em diversas novelas. Sua carreira começou em “Bicho do Mato” (2006), transmitida pela Record TV.

Com formação em Cinema, o ator integrou o elenco de produções como “Caminhos do Coração” (2007), “Salve Jorge” (2012), “Em Família” (2014), “Gênesis” (2021) e “Além da Ilusão” (2022). Na série “Bom dia, Verônica” (2020), interpretou o personagem Gregório. Ao ingressar no reality show, Sacha revelou que seu principal objetivo era conquistar o prêmio para saldar dívidas e frequentemente desabafava sobre sua situação financeira e a de sua mãe com outros participantes.

Desde o início da competição, Sacha Bali esteve envolvido em diversas polêmicas e rivalidades, destacando-se em conflitos com figuras como o ex-jogador Zé Love, a advogada Gizelly Bicalho e o cantor Zaac.

A dinâmica do programa apresentou uma divisão clara entre dois grupos: o grupão e o G4. Enquanto Sacha manteve sua aliança sólida até a final, seus adversários foram sendo eliminados ao longo da edição.

Apesar de ter enfrentado a berlinda em oito ocasiões distintas, Sacha conseguiu escapar ileso cada vez que foi votado para sair do programa, estabelecendo um recorde que remete ao feito do ator Dado Dolabella na temporada inaugural do reality.

Em praticamente todas as enquetes realizadas durante a competição, Sacha se destacou como o participante mais popular entre os telespectadores da CNN. Na última Roça antes da final, ele garantiu seu lugar na disputa pelo prêmio ao lado de Gui Vieira e Yuri Bonotto.

Além disso, os telespectadores acompanharam a eliminação de Raquel Brito do programa por motivos médicos.