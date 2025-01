Sabrina Sato reflete sobre o BBB em documentário especial de 22 anos

Na última terça-feira, 7 de janeiro, a Globo lançou o primeiro episódio da série BBB: O Documentário – Mais que uma Espiada, uma produção que revisita os 22 anos de história do Big Brother Brasil. Este documentário, que será apresentado em quatro partes até o dia 10 de janeiro, serve como um aquecimento para a aguardada 25ª edição do reality show, programada para estrear no dia 13 deste mês.

Sabrina Sato relembra vivência no BBB 3

Um dos pontos altos do episódio inaugural foi a participação de Sabrina Sato, ex-participante da terceira edição do programa, exibida em 2003. A apresentadora compartilhou suas memórias sobre a experiência no reality, desde o processo de inscrição até seus sentimentos após deixar a casa.

Sabrina descreveu sua vivência no programa como “uma colônia de férias, um parque de diversões”, ressaltando que sua preocupação na época não estava voltada para o prêmio em si. “Meu medo quando saí era voltar para a realidade”, revelou. Ao refletir sobre sua participação, ela comentou: “Eu devia ter me interessado mais pelo prêmio. Estava na minha cara que eu não estava nem aí”.

Durante seu tempo no programa, Sabrina desenvolveu um relacionamento com Dhomini Ferreira, que viria a ser o vencedor daquela edição. Ela foi eliminada na oitava semana com 60% dos votos, enfrentando Dhomini naquele paredão.

No documentário, Sabrina também destacou a importância do apoio familiar após sua saída do programa. “Lembro que meu pai disse: ‘eu não confio em ninguém, todo mundo vai aproveitar e depois vão te abandonar’. O combinado foi que minha irmã Karina e meu irmão me ajudariam… Moramos todos juntos em um hotel. Ter minha família ao meu lado desde a saída do Big Brother foi fundamental; eu me senti amada e ouvida”, relatou.

Novas dinâmicas prometem surpreender o público

A 25ª edição do Big Brother Brasil promete trazer novidades interessantes. Antes da estreia oficial, o público poderá acompanhar o Big Day, onde os novos participantes serão apresentados ao público nesta quinta-feira, 9 de janeiro.

Uma das principais inovações desta temporada é a entrada de participantes em duplas, uma dinâmica chamada “Laços”, que permitirá que amigos ou familiares ingressem juntos na casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, o programa introduzirá o Big Show, um quadro interativo onde o líder da semana responderá perguntas enviadas por pessoas fora da casa, com a participação do eliminado da semana. A apresentação ficará a cargo de Ana Clara e Ed Gama, prometendo uma interação inovadora entre os participantes e o público.

A expectativa é alta para essa nova edição do BBB, tanto pelo retorno dos fãs quanto pelas novas dinâmicas que prometem engajar ainda mais os telespectadores.