Sabrina Sato e Thelminha leiloam abadás exclusivos em prol de causas sociais

No universo glamoroso do Carnaval, onde a exclusividade é a regra, o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano – ICDH traz uma oportunidade única para os amantes da folia e da solidariedade. Dois ícones da mídia, a apresentadora e modelo Sabrina Sato e a médica e campeã do BBB 2020, Thelminha Assis, doaram seus abadás customizados para o Camarote Bar Brahma, camarote carnavalesco de São Paulo o qual são rainha e musa, respectivamente, para um leilão inédito, cujo valor integral será revertido para as ações sociais do ICDH.

Design Exclusivo

As peças transcendem o conceito tradicional de abadás. O de Sabrina, elaborado em formato de macacão, foi desenhado pelo renomado designer de moda Amir Slama, uma verdadeira obra de arte que reflete o estilo autêntico da apresentadora. Já o de Thelminha possui uma customização única, representando não apenas um abadá, mas uma expressão de personalidade carismática da médica.

Como comprar

A oportunidade de possuir um desses abadás exclusivos está ao alcance de todos. O leilão acontece de forma online, iniciando nesta segunda, dia 05/02/2024, pelos links: lance no abadá da Thelminha https://bit.ly/AbadaThelminha , lance no abadá da Sabrina Sato https://bit.ly/AbadaSabrinaSato. Para participar, basta preencher o cadastro e dar o lance. A aposta dos organizadores é de que a alegria do Carnaval ganha um novo significado quando se une à solidariedade.

“O Camarote Bar Brahma é um verdadeiro conjunto de experiências. Buscamos, ano após ano, trazer sempre inovações e ações exclusivas e diferentes para os nossos foliões, a fim de tornar mágico e inesquecível o feriado mais animado de todos para os foliões. Trazer um leilão beneficente com a participação de nossa rainha, Sabrina Sato, e musa, Thelminha Assis, vai além disso tudo, pois, mais do que diversão, promovemos solidariedade e sustentabilidade, pilares que buscamos sempre exaltar em nosso evento”, conta Caire Aoas, empresário e sócio da Diverti, produtora do evento.

Sobre o ICDH

O Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano é uma associação sem fins lucrativos que congrega forças de diversas empresas, entidades e pessoas com o objetivo de promover o desenvolvimento humano em diversas áreas. Apoiando o ICDH, o comprador não apenas adquire um abadá exclusivo, mas também contribui para a construção de um futuro mais promissor, repleto de oportunidades e transformações sociais.