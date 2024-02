Sabrina Sato é destaque na primeira noite do Camarote Bar Brahma

Na primeira noite dos desfiles de São Paulo, o Camarote Bar Brahma foi palco de uma das maiores estrelas do Carnaval brasileiro.

Informações sobre look:

Look: Chopp Brahma

Foto: Fernando Thomaz

Beleza: Krisna Carvalho

Styling: Pedro Sales

Unhas: Roberta Muniz

INFORMAÇÕES SOBRE CARNAVAL SABRINA SATO:

Carnaval Da Sabrina (reality no GNT e Globoplay)

Projeto realizado desde 2017

O reality criado pela própria apresentadora mostra a intimidade e os desafios de uma das maiores celebridades do país, durante o carnaval. Além dos ensaios, provas de roupa, e todos os compromissos de Carnaval, o público acompanha sua agenda (sem cortes) de gravações. Os episódios, que vão ao ar toda quarta-feira, às 22h20, na grade do GNT e no Globoplay, ainda contam com entrevistas, depoimentos e quadros de Sabrina com sua equipe e muitos personagens que cruzam sua rotina nesta época do ano.

Gaviões da Fiel

– Completa 20 anos de Gaviões da Fiel em 2024

Uma das escolas de samba mais esperadas do Carnaval paulista, a Gaviões da Fiel, tem Sabrina desfilando na escola há 20 anos, e em 2018 foi coroada a nova Rainha de bateria da Gaviões.

Fundada em 1969, localiza-se no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, conta com mais de 100 mil associados. Quatro vezes campeã do Grupo Especial, a escola será a quarta a pisar na avenida no segundo dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, no sábado (10). A agremiação apresenta o samba-enredo ‘Vou te Levar pro Infinito’.

Vila Isabel

– Completa 14 anos de Vila Isabel em 2024

Fundada em 1946, a Vila possui a segunda maior quadra entre todas as escolas de samba do Rio de Janeiro e eleva as cores azul e branco nos desfiles do grupo nos desfiles do grupo especial. O samba-enredo de Martinho da Vila “Gbala – Viagem ao Templo da Criação” vai novamente embalar a escola. Em 1993, o enredo foi desenvolvido por Oswaldo Jardim e agora terá como carnavalesco Paulo Barros. Na segunda-feira (12), Vila Isabel será a terceira escola a entrar na avenida.

Camarote Bar Brahma

– Musa do Camarote Bar Brahma desde 2016

Musa de um dos camarotes mais concorridos de São Paulo, Sabrina Sato é presença garantida no Camarote Bar Brahma. Localizado no Sambódromo do Anhembi, o local oferece espaço único e vista privilegiada para os desfiles das escolas de samba.

N1 (antigo Camarote Brahma)

– Desde 2014 (Há 11 anos)

Rainha e Musa absoluta do camarote pelo sexto ano consecutivo, Sabrina irá alegrar a noite dos convidados do Camarote N1. Com grandes atrações em um dos melhores pontos da Sapucaí.