Sabrina Sato desfila na Vila Isabel com look icônico representando a corrente sanguínea

Sabrina Sato, Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, é a Corrente Sanguínea que alimenta o nosso corpo e faz o nosso coração pulsar! Em perfeita harmonia com a bateria da Vila Isabel, que vem simbolizando o coração, na segunda noite do Carnaval do Rio de Janeiro.

Desenvolvida por Henrique Filho, a fantasia de Sabrina Sato é uma verdadeira obra de arte com cristais que percorrem seu corpo. Ela simboliza o fluxo de sangue, tornando-o uma representação viva e pulsante do funcionamento do corpo humano.

A pulsante e cadenciada batida do coração não só nos confere vida, mas também dá significado às nossas emoções. Representando amor, alegria e todas as nuances da experiência humana, o coração concentra as nossas sensações.

Com samba-enredo intitulado “Gbalá – Viagem ao Templo da Criação”, a Vila Isabel chega ao desfile da Sapucaí com a missão de fazer todos acreditarem que um mundo melhor é possível. Reeditando um samba de Martinho da Vila de 1993, a Vila aposta numa mensagem positiva para fazer a galera da arquibancada vibrar com uma letra que fala de esperança.

Fantasia: Corrente Sanguínea

Escola: @unidosdevilaisabel

Carnavalescos: @paulobarros_oficial

Styling: @pedrosales_1

Estilista: @henryfilho609

Assist. de Styling: @danideaguiar e @freiberguerluiz

Beleza: @krisna

Assist. de Beleza: @feliipecarmo

Foto: @gabriela_schmdt

Produção: @sato_rahal | @oguipaiva @lucasscecilio