Sabrina Sato causa frisson no camarote N1 com look ousado

Com uma agenda intensa, Sabrina tem a sua primeira presença no Carnaval marcada pelo look assinado por TRESemmé, marca oficial de beleza do evento e da qual é embaixadora. O look de Sabrina foi criado por Pedro Sales, renomado stylist e consultor de imagem que já trabalha com a musa em outros projetos, e tem como destaque as cores dourado e preto alinhadas a uma estética totalmente glamourosa e brilhante. Tão emblemático quanto a roupa, o seu cabelo inspirado na tendência glossy core é garantia de muito brilho e suspiros na Sapucaí.