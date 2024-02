Sabrina Sato agita a segunda noite do Carnaval do Rio com look cheios de recortes

Na segunda noite do Carnaval do Rio de Janeiro, Sabrina Sato brilhou com um look ousado, a musa do Carnaval apostou em uma peruca azul e um chapéu que adicionou um toque de estilo único à sua aparência. O vestido, composto por tirinhas com recortes modernos, repercutiu muito nas redes sociais

Como rainha de bateria da Vila Isabel, ela está se preparando para desfilar com look icônico, adicionando ainda mais brilho e emoção à celebração.

Look: Dorflex Max

Styling: Pedro Sales

Beleza: Krisna Carvalho

Foto: Fernando Thomaz

Unhas: Roberta Muniz