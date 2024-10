Sabrina Pimenta: de Princesa do Chocolate à Miss Brasil de Las Americas 2025

A coroação à Princesa do Chocolate de Ribeirão Pires foi apenas uma das conquistas na vida de Sabrina Pimenta. De lá para cá, coleciona títulos que dão muito orgulho à nossa cidade, como Miss Ribeirão Pires de Las Americas 2024; Miss São Paulo de Las Americas 2024 e, agora, Miss Brasil de Las Americas 2025.

“Tenho muito orgulho de levar o nome de Ribeirão Pires para brilhar fora daqui. Esse sempre foi um dos meus intuitos, divulgar os talentos da nossa cidade. É sempre um prazer representar a Estância”, completou.

Nessa etapa nacional, encerrada neste domingo (20), as candidatas foram avaliadas durante quatro dias, confinamento que aconteceu na cidade de Curitiba (PR), com provas de oratória, melhor corpo, melhor traje fashion, fotogenia, passarela e elegância. Já na etapa estadual do concurso, realizada em 29 de junho, Sabrina também conquistou os títulos de Miss Melhor Corpo e Miss Fotogenia.

“A cada concurso que a gente participa, nos descobrimos e nos superamos. Alguns erros que cometi durante o concurso da Princesa do Chocolate foram lapidados para que eu pudesse chegar até aqui”, comentou. Saudosa, Sabrina recordou com carinho do seu reinado no Festival do Chocolate. “A melhor memória que ficou é o brilho no olhar das crianças ao verem uma princesa, cara a cara. Essa felicidade e o carinho do público não têm preço que pague”.