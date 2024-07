Sabotagem paralisa trens da França no dia da abertura olímpica

Uma série de atentados a instalações da SNCF, a rede ferroviária francesa, na madrugada desta sexta-feira (26), são um “ataque maciço” coordenado para prejudicar os Jogos Olímpicos, segundo o governo francês.

Em diversos pontos no entorno de Paris, cabos elétricos da rede foram cortados e queimados. Isso levou a fortes perturbações no tráfego ferroviário da França, atingindo 250 mil passageiros.

Houve, ainda, um segundo incidente de segurança. O aeroporto de Basileia-Mulhouse, na França, próximo à fronteira com a Suíça, foi evacuado na manhã desta sexta, no horário local, devido a uma ameaça de bomba.Não se sabia ainda, às 10h de Paris (5h de Brasília), quem estaria por trás da tentativa de sabotagem olímpica, no dia da abertura oficial dos Jogos.

O presidente da SNCF, Jean-Pierre Farandou, acusou “um bando de iluminados, de irresponsáveis” pelos atos. Acredita-se que o conserto das instalações sabotadas vá durar todo o fim de semana.

O primeiro-ministro Gabriel Attal afirmou que o governo está preparando um plano provisório com horários de trem alternativos.

“Antecipamos esse tipo de cenário. Sinto pelos ferroviários, que já estão consertando as linhas, e pelas pessoas em férias”, disse Amélie Oudéa-Castéra, ministra dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

O tráfego ferroviário representa pouco mais da metade de todo o transporte de passageiros na França, com quase 2 bilhões de viagens por ano. Os quase 400 TGVs (trens de grande velocidade), que podem chegar a 320 quilômetros por hora, interligam as sedes olímpicas de Paris, Bordeaux, Lyon, Marselha e Lille.

As autoridades recomendaram a quem puder que adie viagens de trem. A segurança nas estações foi reforçada.

O trânsito em Paris circulava com lentidão na manhã desta sexta, o que já era esperado, em função do esquema de segurança para a abertura. O metrô de Paris funcionava normalmente, apesar de alguns problemas técnicos e muitas estações fechadas em função da cerimônia.

Os incidentes não perturbaram a viagem da seleção feminina de futebol de Bordeaux para Paris. A equipe embarcou no TGV por volta das 10h locais (5h de Brasília).

O Brasil enfrenta o Japão na segunda rodada do torneio olímpico neste domingo (28), no Parque dos Príncipes. Na primeira rodada, as brasileiras derrotaram as nigerianas por 1 a 0, na última quinta-feira (25), em Bordeaux.