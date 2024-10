Sabina terá programação especial do Dia das Crianças com tema do universo Harry Potter

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, programou diversas atividades especiais. Neste sábado (12), por exemplo, o equipamento irá proporcionar uma experiência imersiva com o universo Harry Potter e se transformará na Sabina Diagonal. A programação completa está no link https://sabina.org.br/programacao/sabina-diagonall/

Na ocasião toda a equipe da Sabina estará caracterizada como personagens da saga. O robô Bit terá uma missão especial, além de recepcionar o público: os visitantes serão convidados a escolherem uma das casas da Sabina Diagonal. Cada participante receberá um adesivo personalizado com o brasão de sua casa, para usar durante a visita.

O corredor que leva à Casa da Vida contará com velas flutuantes cenográficas iluminando o caminho, como no famoso Salão Principal de Hogwarts.

A Sala da Terra estará preparada para muitos registros fotográficos. Ao passar por uma parede cenográfica, será possível simular a icônica entrada na Estação 93/4, garantindo uma experiência visual imersiva e única.

Já na Casa da Ciência, localizada no piso superior, haverá experimento sobre a magia da Capa Mágica e os participantes irão desaparecer na tela interativa, um efeito digno dos melhores truques de invisibilidade.

Vale destacar que, em diferentes pontos da Sabina, telas interativas exibirão vídeos temáticos e com possibilidade de controlar uma varinha especial, dando vida à magia da saga.

Ainda no sábado ocorre a oficina “Poções Fantásticas”, que vai levar o público para um mundo mágico de misturas encantadas. Inspirada no universo de fantasia, como o de Harry Potter, os participantes vão experimentar a criação de suas próprias “poções”, usando materiais simples e seguros como água e corante. Além de divertida, a atividade desperta a criatividade e ensina conceitos de química, como reações e mudanças de cor.

A atividade será realizada no laboratório de Química Marie Curie, das 10h às 11h e das 14h às 15h, com disponibilidade de 20 vagas por horário (após aquisição de ingresso na bilheteria, os interessados deverão retirar a senha para participação na recepção que será distribuída por ordem de chegada).

Um festival de sessões com tema universo Harry Potter e reconhecimento do céu será exibido no sábado, também às 13h e 16h. Nesta apresentação, o público será conduzido por um laser personalizado em animação em 360 graus, sem projeção de estrelas, e com narração ao vivo em português.

Para completar o fim de semana de comemoração, o domingo (13) também reserva outras diversas atividades para o público em geral. Confira mais detalhes em https://sabina.org.br/

Serviço:

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (público em geral).

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Estacionamento: Gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.