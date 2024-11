Sabina recebe exposição interativa que alerta sobre os riscos do uso da internet

Com o objetivo de estimular o aprendizado e a reflexão sobre os riscos ocultos da internet, especialmente quando se trata de cyberbullying, desinformação e práticas em jogos de azar, a exposição Ciberland chega à Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Promovida pela Fundación Mapfre, a atração interativa segue até janeiro de 2025.

“É com grande alegria que recebemos essa exposição em nosso espaço. Trata-se de um tema muito importante, relevante e atual. Uma realidade em que jovens e adultos estão expostos e precisa ser explorada”, celebrou a secretária de Educação, Erica Ferreira.

“Por aqui passam os alunos da nossa rede municipal durante a semana e milhares de visitantes aos finais de semana e feriados, quando a Sabina é aberta ao público. Temos que abordar a diferença entre o mundo real e o virtual”, completou.

Na manhã desta terça-feira (12), Antonio Guzmán, diretor de Promoção à Saúde da Fundación Mapfre Espanha, foi conhecer as dependências da Sabina e prestigiar a exposição. “Nossa proposta é conscientizar as pessoas com essa exposição. A estrutura montada aqui na Sabina ficou excelente e vai abordar os pontos positivos e negativos do ambiente digital”, destacou, acompanhado da diretora Fundación Mapfre Brasil, Fátima Lima.

A exposição destaca temas como a importância de cuidar das informações compartilhadas nas redes sociais; configuração de dispositivos móveis com segurança; atenção e cautela nos relacionamentos on-line; entre outros.

A atração é composta por sete espaços e, em cada um deles, são apresentados conteúdos didáticos e interativos para auxiliar, por exemplo, a identificar conteúdos ilegais e ilícitos, reconhecer discursos detratores e notícias falsas e evitar roubo de identidade ou situações de aliciamento.

A visitação pode ser feita até 16/12/2024, aos sábados, domingos e feriados, com funcionamento das 9h30 às 17h30. Já durante a programação de férias, de 7/1/2025 até 31/1/2025, a visita ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Serviço:

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: No período até 16/12/2024 – de sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30

Durante a programação de férias, de 7/1/2024 até 31/1/2025 – de terça à sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Estacionamento: Gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.