Sabina oferece curso para professores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia

Sistema solar, astronáutica, reconhecimento do céu, constelações e sistema Sol-Terra-Lua. Estes serão os temas dos cursos intensivos ministrados pela equipe da Sabina Escola Parque do Conhecimento a partir deste sábado (2) para contribuir com professores no processo do ensino destes tópicos, favorecendo sua atuação junto aos assuntos abordados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Professores do ensino fundamental da rede municipal de Santo André e professores de outras redes e municípios participantes da OBA já podem acessar o site da Sabina pelo link https://sabina.org.br/programacao/curso-intensivo-oba/ e realizar suas inscrições.

“Em Santo André, nossa missão é preparar as crianças para o futuro e oferecer o melhor para o desenvolvimento de nossa rede de ensino. Todos os anos, incentivamos as escolas a participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e hoje temos alcançado a participação voluntária de grande parte da rede. Além disso, com a capacitação oferecida pela Sabina, teremos professores ainda mais preparados para ensinar ciência aos alunos”, pontua o secretário de Educação, Almir Cicote.

Durante os encontros serão utilizadas ferramentas como ambiente virtual da Sabina, software Stellarium, Celestia, planetário Johannes Kepler e materiais para oficinas. Ao fim da iniciativa os participantes receberão certificado digital.

Serviço

Curso intensivo para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) – Nível II

Datas: 2/3, 9/3, 23/3 e 13/4 (encontros presenciais aos sábados)

Carga horária: 3 horas (por módulo)

Horário: das 8h às 11h

Módulos: 4

Vagas: 100 por módulo

Público-alvo: Professores do ensino fundamental da rede municipal de Santo André (prioridade) e professores de outras redes e municípios participantes da OBA

Inscrição: via Google Forms (https://sabina.org.br/programacao/curso-intensivo-oba/)