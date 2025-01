Sabina abre programação de férias no dia 7 com diversas atrações

Para aproveitar as férias e começar o ano de maneira divertida e com muito aprendizado, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, oferece atrações para o público de todas as idades. A programação completa, que será realizada de 7 a 31 de janeiro, está disponível no site https://sabina.org.br.

Sucesso entre as atividades, as oficinas são destaque na grade de atrações. Sempre às terças (7, 14, 21 e 28), será realizada a oficina do DNA da Sabina, em que os participantes irão explorar a estrutura da molécula de DNA de forma divertida e interativa.

Já às quintas (9, 16, 23 e 30), é o momento de explorar a rica biodiversidade do país, focando em espécies icônicas de aves brasileiras. E às sextas (10, 17, 24 e 31) os participantes serão convidados a explorar o bosque da Sabina para coletar folhas, galhos, terra e outros materiais naturais que já se encontram caídos no chão, incentivando sua imaginação e sensibilidade ecológica para criar obras de arte. Todas as oficinas ocorrem em diferentes espaços e horários da Escola Parque do Conhecimento, com limite de vagas.

A Sabina traz ainda atrações especiais, como contação de histórias todas as terças (7, 14, 21 e 28) que promete inspirar e divertir toda a família. “A viagem de Caê” é uma narrativa sobre um garoto esperto e curioso que, após uma aula sobre o Sistema Solar, descobre um mundo de possibilidades. Surpreendido por um foguete misterioso, ele e sua fiel companheira, a cachorrinha Crespinha, embarcam em uma inesquecível aventura pelos planetas. No dia 28/1 (terça-feira), última apresentação do mês, haverá participação especial de uma intérprete de Libras, tornando a experiência ainda mais inclusiva e acessível.

Atração muito apreciada pelo público, o Show de Ciências ocorre todas as quartas-feiras (8, 15, 22 e 29) recheado de experimentos lúdicos e científicos, entre eles o “Show de nitrogênio líquido” e “Canhão de fumaça”, com o intuito de divulgar a ciência de uma maneira divertida e criativa.

Destinada a pessoas com 60 anos ou mais, a programação de férias da Sabina inclui também o curso de verão “Astronomia 60+”. A atividade, a ser realizada no dia 18/1 (sábado), das 8h às 10h, oferece a oportunidade de explorar e aprender sobre o mundo da Astronomia, sem necessidade de conhecimento prévio. As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/1vkLUHkSpYco8VD29

Até o dia 31/1 (sexta-feira) a Sabina recebe exposição interativa que alerta sobre os riscos do uso da internet. Promovida pela Fundación Mapfre, Ciberland tem o objetivo de estimular o aprendizado e a reflexão sobre os riscos ocultos da internet, especialmente quando se trata de cyberbullying, desinformação e práticas em jogos de azar.

Entre as atividades diárias imperdíveis está a alimentação dos simpáticos e cativantes pinguins-de-magalhães de terça a domingo, das 15h às 15h20.

Outros espaços a serem explorados na Sabina são o Laboratório Astronômico e o Núcleo de Observação do Céu. Além da Praçatempo, que é um ambiente interativo, incluindo uma fonte, que aborda o tempo e seus diversos marcadores de maneira lúdica e criativa. Faixa etária indicada a crianças de 4 a 11 anos. E a Sabina conta ainda com uma exposição permanente sobre o mundo das rochas.

O Planetário não poderia ficar de fora. Por isso, terá sessões às sextas nos dias 10, 17, 24 e 31. Já aos finais de semana nos dias 11, 12, 18, 19 e 25. No dia 26/1 (domingo), às 11 e às 15h, o Planetário recebe o Domingo Inclusivo com sessões com audiodescrição e libras.

Serviço:

Férias na Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: de 7/1 a 31/1/25 – de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30, a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina. Já para assistir a duas sessões no Planetário o valor é de R$ 40, a inteira.

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.