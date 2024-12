SabespNoVerão: Veja dicas para uso consciente da água

O verão começa neste sábado (21) às 6h20 e, embora adotar o consumo consciente de água em qualquer época do ano seja fundamental para o meio ambiente, é nesta estação que o litoral paulista precisa tomar mais cuidados, devido ao grande fluxo de turistas. Por isso, a Sabesp oferece dicas sobre como economizar água sem comprometer a higiene, a alimentação e outras atividades. Pequenas mudanças de hábitos e cuidados com vazamentos e podem contribuir para o bom funcionamento do sistema de abastecimento, reduzir a conta de água e evitar contratempos na alta temporada.

Para os moradores que receberão parentes em casa ou turistas que alugarem imóveis de temporada, algumas informações são úteis para aproveitar bem a estação e evitar falhas no abastecimento por problemas internos nos imóveis. Ao entrar no imóvel, por exemplo, verifique se o registro está aberto, pois muitos proprietários o deixam fechado.

A caixa-d’água é obrigatória, de acordo com o decreto estadual 12.342/78, e deve ser suficiente para abastecer o imóvel por pelo menos 24 horas. Uma residência para 6 pessoas deve ter um reservatório de no mínimo 1.000 litros; para 10 pessoas, deve ser de 1.500 litros. A superlotação das residências torna as instalações internas ineficazes ainda que o sistema de abastecimento esteja operando plenamente: se 10 pessoas se hospedarem em um local projetado para 6, a caixa-d’água não será suficiente para garantir o abastecimento.

Os vazamentos são os grandes vilões do desperdício de água. Uma torneira gotejando pode desperdiçar mais de 40 litros de água por dia. Se houver um filete de água correndo de 2 milímetros, o desperdício sobe para mais de 130 litros por dia — mais do que o suficiente para suprir uma pessoa – em média 110 litros/dia, segundo a ONU.

O banho é outra fonte importante de desperdício. Banhos curtos, de 5 minutos, com o registro fechado enquanto se ensaboa, podem economizar 90 litros em casas e 162 litros em apartamentos. O vaso sanitário também merece atenção: evite acionar a descarga desnecessariamente e nunca a pressione por mais tempo que o necessário. Cada acionamento de 6 segundos consome entre 10 e 14 litros de água. Além disso, conserte vazamentos, mantenha a válvula regulada e nunca jogue objetos como papel higiênico, cigarro ou cotonetes no vaso.

Outras dicas importantes:

Ao escovar os dentes ou fazer a barba , mantenha a torneira fechada. Você pode economizar até 11,5 litros por dia em casas e 79 litros em apartamentos.

Na cozinha , feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Isso economiza 97 litros em casas e 223 litros em apartamentos. O mesmo vale para desfolhar verduras, descascar frutas e legumes ou preparar carnes e peixes.

Use a máquina de lavar louças somente com a capacidade total.

Ao lavar roupas , mantenha a torneira fechada enquanto esfrega as peças no tanque, pois a cada 15 minutos de torneira aberta, o consumo chega a 270 litros. Prefira usar a máquina com a carga total, no máximo três vezes por semana. Reaproveite a água do tanque ou da máquina para limpar o quintal ou a calçada.

, mantenha a torneira fechada enquanto esfrega as peças no tanque, pois a cada 15 minutos de torneira aberta, o consumo chega a 270 litros. Prefira usar a máquina com a carga total, no máximo três vezes por semana. Reaproveite a água do tanque ou da máquina para limpar o quintal ou a calçada. Para lavar o carro, use um balde em vez de uma mangueira, economizando até 176 litros de água. Regue as plantas com um regador ou mangueira com esguicho-revólver, preferencialmente pela manhã ou à noite, para evitar a evaporação. Ao limpar a calçada, use uma vassoura em vez de mangueira.