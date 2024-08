Sabesp vence Troféu Transparência pela 25ª vez

A Sabesp conquistou pela 25ª vez o Troféu Transparência, concedido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC). O prêmio, que está na 28ª edição, reconhece as empresas que se destacam na divulgação de suas demonstrações financeiras.

A Sabesp foi premiada na categoria “Companhias com Receita Líquida acima de R$ 20 bilhões”, consolidando sua posição como uma das principais referências no setor público em termos de transparência. A cerimônia de anúncio das vencedoras foi realizada online, pelo YouTube da ANEFAC.

“Este reconhecimento confirma que estamos no caminho certo, mantendo nosso compromisso com a transparência e a integridade nas demonstrações financeiras da Sabesp. Este prêmio é o resultado do trabalho de um time muito qualificado e profissional que nos faz alcançar níveis de excelência e nos coloca como protagonistas no setor. A Companhia continuará a trabalhar para ser clara e transparente na prestação de contas com seus acionistas e toda a sociedade”, afirma André Salcedo, diretor-presidente da Sabesp.

Nesta edição da premiação, uma equipe composta por líderes executivos e profissionais acadêmicos na área contábil analisou diversos critérios como coerência das informações, qualidade e clareza dos relatórios, exatidão das notas explicativas, aderência às normas contábeis e divulgação de aspectos relevantes relacionados a ESG (Ambiental, Social e Governança), para definir os 10 ganhadores da categoria.

O reconhecimento reflete o compromisso contínuo da Sabesp com as melhores práticas de governança, evidenciado pela qualidade e clareza das informações financeiras fornecidas ao público e ao mercado.