Sabesp sedia curso internacional de combate a perdas de água

A Sabesp está sediando até 8 de março um curso sobre combate a perdas de água para representantes de outros países. O treinamento atenderá 19 participantes, sendo 18 estrangeiros e 1 brasileiro de empresas de saneamento públicas da Angola, Colômbia, Equador e Moçambique. A abertura aconteceu em São Paulo.

O treinamento intensivo, ministrado por profissionais da Sabesp, aborda as práticas de combate a perdas por meio de novas tecnologias, aulas práticas e visitas a instalações da Companhia. Também apresenta aos participantes o Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água da Sabesp.

Esta é a terceira edição do programa. A programação inclui aprendizado em campo, com visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú do Sistema Cantareira, ao Laboratório de Hidrometria, na Capital, além do contato direto com as metodologias de excelência no combate a perdas praticadas em Lins, Jales e Fernandópolis.

Para a diretora de Engenharia e Inovação da Sabesp, Paula Violante, esta é uma excelente oportunidade para compartilhar conhecimentos num setor com grandes desafios.

“Estamos aqui para trazer esse curso e aprender com cada um desses profissionais, que conhecem bem essa e outras questões com as quais nos deparamos no dia a dia, muitas vezes muito diferentes dos países mais desenvolvidos. Temos um caminho a percorrer para levar dignidade a áreas de vulnerabilidade, por isso entendemos que é muito importante essa troca de experiências”, destaca.

O superintendente da Sabesp na região de Lins, Antonio Rodrigues, explica que a visita destes profissionais de regiões tão distantes mostra a importância do trabalho de controle de perdas na unidade.

“Estamos colhendo o resultado de um trabalho de 20 anos de combate a perdas. Para se ter uma ideia, há mais de dez anos recebemos a visita de profissionais interessados em aprender e compartilhar suas experiências com nossas equipes. É sempre uma alegria recebê-los”, disse.

As expectativas dos selecionados para o curso são grandes e os participantes garantem que buscam replicar o conhecimento recebido. É o que explica Novais de Brito Soca, de Moçambique:

“Está sendo muito satisfatório estar em Lins recebendo diversas orientações, que com certeza faremos uso em nossa Companhia para que ela cresça e ofereça cada vez mais qualidade à nossa população. Estamos aprendendo e traçando estratégias para isso. Estou muito feliz em participar do curso”, diz.

Já Eurico Jorge, de Angola, ressalta a importância deste intercâmbio para o desenvolvimento do saneamento.

“Sou grato em ter esta oportunidade. Atualmente, ainda somos uma pequena empresa quando comparamos com a gigante Sabesp. Entretanto, estamos tendo a oportunidade de perceber que podemos crescer e sermos uma referência em nosso país. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento do setor”, ressalta Jorge.

O Curso Internacional de Boas Práticas Operacionais para Redução de Perdas de Água é parte do TCPT (Third Country Training Program – Programa de Treinamento para Terceiros Países), mecanismo de cooperação previsto no Programa de Parceria Brasil-Japão (JBPP) implementado em conjunto pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), em parceria com a Sabesp.