Sabesp registra lucro líquido ajustado de R$ 1,173 bilhão no 3º trimestre

A Sabesp obteve um lucro líquido ajustado de R$ 1,173 bilhão no terceiro trimestre de 2024. O resultado, que desconsidera os efeitos não recorrentes e a margem de construção, representa um crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior. O balanço financeiro foi divulgado pela líder no setor de saneamento no País nesta segunda-feira (11).

Neste trimestre, a Companhia reconheceu o efeito contábil com base no novo contrato de concessão, assinado em julho, relativos a investimentos já realizados. Neste critério, o resultado líquido reportado alcançou R$ 6,111 bilhões. Este lançamento contábil não tem efeito caixa.

A receita líquida ajustada de serviços de saneamento da Sabesp somou R$ 5,5 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 7%, e o resultado medido pelo EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 2,8 bilhões, crescimento de 17% em comparação aos R$ 2,4 bilhões do terceiro trimestre de 2023. A margem EBITDA ajustada também subiu, chegando a 51,0%, ante 46,6% no ano anterior.

O volume faturado de água e esgoto registrou um aumento de 2%, somando 1,1 bilhão de m3.

A Sabesp investiu R$ 1,4 bilhão no trimestre, destinando R$ 708 milhões para infraestrutura de água e R$ 736 milhões para sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Até 2029, a Companhia prevê investir mais de R$ 60 bilhões para universalizar o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em sua área de atuação.

No final do terceiro trimestre de 2024, a Sabesp contabilizava 9,4 milhões de ligações de água e 8,1 milhões de ligações de esgoto, atendendo 375 dos 645 municípios do Estado de São Paulo.