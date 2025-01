Sabesp reforça a importância do CadÚnico para manutenção da Tarifa Social

A Sabesp informa que os consumidores de água e esgoto interessados em usufruir dos descontos da Tarifa Social precisam estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A exigência, vigente desde 1º de setembro, pode garantir reduções de até 78% no valor da conta.

Para ter direito ao benefício, o titular da conta de água da Sabesp deve estar registrado no CadÚnico. Quando os dados coincidem e o cadastro foi atualizado nos últimos 24 meses, o desconto é concedido automaticamente, conforme regulamentação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

Caso a titularidade da conta esteja em nome de outra pessoa, é necessário solicitar a transferência para o CPF cadastrado no CadÚnico.

As tarifas sociais são aplicáveis à faixa básica de consumo, que vai de 0 a 10 metros cúbicos por mês, abrangendo todas as categorias de consumidores. O benefício é limitado a um único endereço por família.

Os consumidores com renda mensal per capita de até R$ 218, registrados no CadÚnico, serão automaticamente incluídos na tarifa “Residencial Vulnerável”. Já aqueles com renda mensal per capita entre R$ 218 e meio salário-mínimo serão enquadrados na tarifa “Residencial Social”.

Avisos ao consumidor

Desde o ano passado, a Sabesp tem alertado os clientes sobre a necessidade de regularizar o cadastro, utilizando diferentes canais de comunicação, como mensagens nas contas de água, notificações via WhatsApp e e-mails enviados aos clientes com dados atualizados. Também foi enviado um comunicado junto com a fatura de setembro de 2024.

A Sabesp destaca que é essencial regularizar o cadastro para não perder o direito ao benefício. Confira sua situação no CadÚnico e compartilhe essa informação com amigos e familiares que possam se enquadrar nos critérios da Tarifa Social.

Para mais informações, acesse: www.sabesp.com.br/social

Serviço:

1. O que é necessário para obter os descontos da Tarifa Social da Sabesp?

É necessário que o titular da conta de água esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. Caso a conta esteja em nome de outra pessoa, é preciso transferir a titularidade para o CPF cadastrado no CadÚnico.

2. Qual é o percentual de desconto oferecido pela Tarifa Social?

A Tarifa Social pode oferecer descontos de até 78% no valor da conta de água e esgoto.

3. Quem tem direito à tarifa “Residencial Vulnerável”?

Consumidores com renda mensal per capita de até R$ 218, registrados no CadÚnico, são incluídos automaticamente na tarifa “Residencial Vulnerável”.

4. Quem tem direito à tarifa “Residencial Social”?

Consumidores com renda mensal per capita entre R$ 218 e meio salário-mínimo são enquadrados na tarifa “Residencial Social”.

5. O benefício é válido para qualquer consumo?

Não. As tarifas sociais são aplicáveis apenas à faixa básica de consumo, de 0 a 10 metros cúbicos por mês.

6. O benefício pode ser aplicado a mais de um endereço por família?

Não. O desconto é limitado a um único endereço por família.

7. O que fazer se os dados do CadÚnico estiverem desatualizados?

É necessário atualizar o cadastro no CadÚnico, pois apenas cadastros atualizados nos últimos 24 meses garantem a concessão automática do benefício.

8. Como posso regularizar minha situação para não perder o benefício?

Verifique se sua inscrição no CadÚnico está atualizada e, se necessário, regularize os dados. Também é importante confirmar se a conta de água está no nome do titular do CadÚnico.