Sabesp realizou negociação de dívidas com credores

A Sabesp realizou a negociação junto aos credores de R$ 22 bilhões em dívidas. A companhia obteve waivers (renúncia a quitar antecipadamente as dívidas) no âmbito de suas emissões de debêntures, que incluem mais de 14 mil debenturistas, bem como junto a bancos e agências. A operação com os debenturistas, cujo saldo em março era de cerca de R$ 10 bilhões, foi realizada num prazo inferior a dois meses após a primeira Assembleia Geral de Debenturistas. A taxa de negociação (waiver fee) junto aos debenturistas foi de 0,10% flat.

O processo é parte da preparação da companhia para a troca de controle anunciada pelo Governo do Estado, uma vez que as debêntures e os financiamentos da Sabesp continham cláusulas e disposições que previam autorização prévia.

“A conclusão bem-sucedida do processo se deveu a um robusto planejamento, aliado a uma estratégia bem definida e a excelente execução do time envolvido no processo, que incluiu uma assertiva comunicação com os investidores e demais stakeholders”, comenta o diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo.

“A aprovação da proposta da Sabesp reafirma nosso compromisso com a estabilidade financeira da Companhia. Nossos credores demostraram que continuam acreditando na Companhia e em sua gestão financeira”, afirma a diretora Financeira e de Relação com Investidores, Cátia Pereira.

Ao todo foram realizadas assembleias gerais de debenturistas (considerando primeiras e segundas convocações) visando alteração de termos e condições de oito das nove emissões da Companhia vigentes. A 31ª emissão, concluída em março deste ano, já continha em seu instrumento disposições relativas à possiblidade de o Estado de São Paulo deixar de deter a participação majoritária do capital social da Sabesp.

“Nossa estratégia passou pelo estudo de casos similares anteriores ao nosso e com a participação de bancos com boa representação da nossa posição de custódia que, aliado ao uso de ferramentas de tecnologia para análise de dados e automação, nos apoiou nas assembleias”, explica Bruno Barreto, superintendente de Finanças da Sabesp.