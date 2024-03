Sabesp realiza serviços emergenciais na zona leste da Capital nesta segunda (18)

A Sabesp informa que iniciará na noite desta segunda-feira (18/3) os serviços para reparo de um vazamento em uma adutora localizada na Avenida Águia de Haia, próximo ao cruzamento com a Avenida São Miguel, na zona leste da cidade de São Paulo.

O serviço deve afetar a distribuição de água na região. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados durante a madrugada, com normalização do abastecimento na terça-feira (19).

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. A Sabesp recomenda o uso consciente da água armazenada para os seguintes bairros: Artur Alvim, Cidade A. E. Carvalho, COHAB Manoel da Nóbrega, COHAB Manuel de Paiva, COHAB Padre José de Anchieta, Itaquera, Jd. Artur Alvim, Jd. Coimbra, Jd. Brasil, Jd. Marina, Jd. Nordeste, (parte), Jd. Olímpia, Jd. São Nicolau, Parque Artur Alvim, Parque das Paineiras, Vila Santa Teresa, Vila Campanela, Vila Nhocuné (parte), Vila Ré (parte), Vila Suíça e Vila União.

Casos de emergência serão atendidos pelo telefone 0800-055 0195.