Sabesp realiza mais de 300 ações para celebrar Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado nesta sexta-feira (22), a Sabesp promoverá mais de 300 ações voltadas para consciência ambiental e para levar uma reflexão sobre a preservação e o uso responsável desse bem valioso que é a água. Com o tema “Saneamento que Transforma Vidas”, as atividades ocorrerão em diversas cidades onde o saneamento é operado pela Sabesp. A programação vai mobilizar milhares de pessoas com palestras em escolas, visitas às instalações da Companhia, distribuição de gibis educativos, oficinas lúdicas, plantio de mudas, soltura de filhotes de peixes em rios, e outros.

As atividades serão realizadas em parceria com prefeituras, escolas, ONGs e demais órgãos públicos. Um dos destaques é a 18ª Megaoperação de Limpeza da Represa Paiva Castro, no Sistema Cantareira, que ocorrerá na sexta-feira (22/3). A ação é uma parceria da Sabesp com o Parque Estadual do Juquery e contará com a participação de funcionários, parceiros e voluntários. O objetivo é monitorar e retirar o lixo descartado, incorretamente, ao longo das margens da represa.

Também vão participar da ação: o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Corpo de Bombeiros (5ºGB), Polícia Militar Ambiental, Solvi Essencis Ambiental, Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil de Franco da Rocha e Mairiporã e as Secretarias de Meio Ambiente de Mairiporã e Franco da Rocha.

Outro destaque é a atividade, em parceria com a CPTM, na qual vans de atendimento da Sabesp estarão atuando nas estações Vila Aurora (linha 7 – Rubi), Prefeito Celso Daniel – Santo André (linha 10 – Turquesa), José Bonifácio e Suzano (linha 11 – Coral), e ainda a Engenheiro Gourlart (linha 12 – Safira).

Ao longo do mês de março, diversas atividades acontecerão nos municípios atendidos pela Sabesp. Dentre as atrações: a entrega de gibis educativos em escolas de cidades da região do Baixo Paranapanema (Presidente Prudente); soltura de mais de cerca de 70 mil filhotes de peixes em cidades da região do Alto Paranapanema (Itapetininga), como por exemplo em Capão Bonito, Taquarituba, Itaí, Taquarivaí, Itapeva, Buri, Avaré; plantio de 250 mudas nativas nas margens do córrego Bate Panela, em Catiguá, que contará com a participação dos alunos da escola municipal Serafim Sanches; dentre outras.

“Com essas ações, a Sabesp destaca o valor de lembrarmos sempre da importância da água. É fundamental que trabalhemos juntos para conservar e proteger esse recurso tão precioso para a geração presente e para as futuras gerações. Ao celebramos o Dia Mundial da Água, demostramos nossa responsabilidade ambiental e também inspiramos quem está ao nosso redor”, destacou a superintendente de Sustentabilidade e Gestão Corporativa, Virginia Tavares Ribeiro.

Para ficar por dentro das atrações, siga a Sabesp nas redes sociais e fique atento a programação em comemoração ao Dia Mundial da Água: Facebook (www.facebook.com/OficialSabesp); Twitter (@Sabesp); LinkedIn (www.linkedin.com/company/sabesp); e Instagram (@sabespcia).