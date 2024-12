Sabesp oferece hidratação gratuita na CCXP24

A Sabesp, uma das patrocinadoras oficiais da CCXP24 (Comic Con Experience), maior evento de cultura pop do mundo, estará presente no São Paulo Expo oferecendo hidratação gratuita para os visitantes. O festival, que reúne fãs de quadrinhos, cinema, séries, games e entretenimento geek, ocorre de quinta (5) a domingo (8). O patrocínio da Sabesp ao evento foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Bebedouros de autoatendimento, identificados com a marca da Companhia, estarão espalhados pelo pavilhão, permitindo que os participantes se mantenham hidratados e reabasteçam suas garrafas ao longo do dia. A Sabesp também distribuirá copos de papel com cordão de apoio personalizados, entregues por cosplayers que circularão pelo evento.

“A Sabesp está atenta aos grandes eventos e apoia iniciativas que unem cultura, sustentabilidade e entretenimento para a população de São Paulo. Durante todos os dias da CCXP, vamos oferecer hidratação gratuita, promovendo bem-estar aos visitantes”, destacou Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia.

O São Paulo Expo fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, e a expectativa é de que o evento reúna milhares de fãs ao longo dos quatro dias.