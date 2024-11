Sabesp leva soluções para saneamento e resiliência hídrica à COP29

Única empresa da América Latina parceira da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), a Sabesp está participando da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29) abordando soluções para saneamento e resiliência hídrica. A presença da Companhia visa fortalecer a agenda climática dos países em desenvolvimento e reafirmar seu compromisso com o futuro, com o foco em universalizar o acesso à água potável e ao saneamento básico até 2029, beneficiando milhões de pessoas no Estado de São Paulo. Realizada em Baku, no Azerbaijão, a COP29 vai até 22 de novembro.

Na terça-feira (19), a Sabesp promoverá o painel principal de sua participação na COP29: “Uma Agenda Climática para a Água: a contribuição da Sabesp para uma agenda do Sul Global”. Com mediação de Christiane Parreira, gerente de Sustentabilidade Institucional e Estratégica, o painel contará com a participação de Mara Ramos, assistente-executiva de Sustentabilidade da Sabesp; André Góis, superintendente de Produção de Água; e Marcel Sanches, superintendente de Engenharia e Planejamento. O objetivo é compartilhar a experiência de São Paulo para fortalecer a resiliência em áreas com escassez hídrica, como a Região Metropolitana de São Paulo, e discutir a gestão da água no atual contexto climático. O painel será transmitido ao vivo, às 15h (8h em Brasília).

Também na terça, Christiane Parreira apresentará o Programa Água Legal no painel “Futuros Sustentáveis: Empoderando Comunidades para Enfrentar Desafios Alimentares e Hídricos”. O evento, com participação de representantes de Catar, Omã e Canadá, abordará as estratégias para empoderar comunidades vulneráveis e ampliar o acesso à água potável e ao saneamento. O Água Legal, reconhecido em 2019 como um Case de Sucesso em Água e Saneamento pela Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, regulariza ligações de água em áreas de alta vulnerabilidade social e já beneficiou mais de 770 mil pessoas.

A Sabesp, como líder em soluções para resiliência hídrica, busca com sua participação na COP29 reforçar o protagonismo de São Paulo na adaptação climática e inspirar ações semelhantes em outras regiões.

Sobre a COP29

A 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ocorre em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro. COP, ou Conferência das Partes, é o principal fórum global para decisões sobre mudanças climáticas, com participação quase universal dos países. Oficialmente, representa a reunião anual dos 198 membros (197 países e a União Europeia) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), onde são revisados os termos do tratado assinado na Rio 92.