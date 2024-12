Sabesp investe R$ 55,5 milhões para reforçar abastecimento no Litoral Norte no verão

Com a chegada da temporada de verão, a Sabesp entregou no Litoral Norte de São Paulo obras e melhorias que visam aumentar a eficiência e a disponibilidade hídrica no sistema de abastecimento de água. No período, os municípios da região devem atrair cerca de 1 milhão de pessoas, volume equivalente a quase três vezes a população residente.

Por causa da expectativa de temperaturas elevadas impulsionados pela nova realidade climática e consumo de água acima da média, a Sabesp reforçou o abastecimento, destinando R$ 55,5 milhões a melhorias e obras de expansão ao longo de 2024 nas quatro cidades atendidas.

O plano inclui manutenção corretiva e preventiva, aquisição e locação de equipamentos, geradores de energia e máquinas, além de reforço operacional e equipes de prontidão. Foram contratados cerca de 40 funcionários temporários, incluindo agentes e técnicos de saneamento ambiental, que reforçarão o trabalho até o final do verão.

A Companhia montou uma estrutura robusta de atuação, que abrange equipes técnicas e operacionais disponíveis 24 horas; monitoramento contínuo e em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO); reforço integrado para situações críticas; aumento da capacidade contratada de energia elétrica; entre outros.

Investimentos nos municípios

Entre as principais obras e melhorias realizadas pela Sabesp no Litoral Norte estão a implantação de um novo reservatório em Maresias, no município de São Sebastião, com capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água, e a modernização dos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) Carolina, em Ubatuba.

Em Ilhabela, a companhia investiu na modernização da ETA Água Branca, que recebeu novos módulos de floculação e decantação, além da construção de um novo reservatório, também com capacidade de 2 milhões de litros, acompanhado de melhorias na malha de distribuição da região.

Outros avanços incluem a ampliação das redes de distribuição de água e coleta de esgoto, a implantação de uma planta para recebimento e secagem de lodos provenientes das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e a renovação de equipamentos essenciais para os sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

Uso consciente e dicas

É importante que moradores e turistas contribuam e também façam sua parte para bom funcionamento dos sistemas e a eficácia do abastecimento. Veja algumas dicas:

Use a água de forma consciente. Medidas simples fazem diferença: use vassoura e balde para lavar áreas como garagem e corredores; não utilize mangueiras; não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira; não use água corrente para descongelar alimentos; fique muito atento a possíveis vazamentos, que podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício. Mais informações em: https://www.sabesp.com.br/a-sabesp/educacao/dicas-economia-agua

Certifique-se de que o imóvel tenha a caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78. Assim fica garantido o abastecimento interno durante uma variação na pressão no pico de consumo do dia ou quando são necessárias manutenções.

A superlotação das residências torna as instalações internas ineficazes, ainda que o sistema de abastecimento esteja operando plenamente. Para um imóvel com seis ocupantes, a caixa-d’água deve suprir o consumo de, no mínimo, 1.000 litros/dia e, se forem 10 ocupantes, a capacidade deve ser de, no mínimo, 1.500 litros/dia.

Verifique com antecedência a regularidade do pagamento das contas e se o registro no cavalete está aberto, principalmente em residências de temporada.

Não despeje resíduos na rede de esgoto e não conecte a rede pluvial à rede coletora.

A Sabesp também realiza nesta época ações educativas de conscientização, como campanha, mensagens sobre dicas de economia nas redes sociais, entre outras ações para sensibilizar a população.

Com esses investimentos e medidas, a Companhia busca a regularidade do abastecimento, a qualidade da água tratada e a eficiência nos serviços de esgoto, contribuindo para a saúde pública e a balneabilidade das praias da região.

Para ocorrências ou emergências, a Sabesp segue à disposição, durante 24 horas, pelos canais de atendimento: central telefônica 0800 055 0195, Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br/), WhatsApp (11 3388-8000), chatbot (sabesp-chat.sabesp.com.br) e agências físicas, mediante agendamento.