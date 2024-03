Sabesp informa expediente no feriado de Páscoa

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive em feriados, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas. Já na Ouvidoria (0800 055 0565) não haverá expediente na Sexta-feira Santa (29/3). O atendimento volta ao normal em 1º de abril, de segunda a sexta das 8h às 18h.

Agências

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas na Sexta-feira Santa. No sábado (30/3) haverá expediente apenas nas unidades do Poupatempo, em Guarulhos nas unidades Gopoúva e Fácil Bonsucesso e no quiosque no Hipermercado Andorinha, na zona norte da cidade de São Paulo.