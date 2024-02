Sabesp fornecerá copos de água para as tendas de atendimento médico no carnaval de rua de SP

Para contribuir com o bem-estar dos foliões, a Sabesp vai oferecer, neste ano, 50 mil copos de água para as tendas de saúde instaladas pela Prefeitura de São Paulo no carnaval de rua da cidade. Com a média de temperaturas elevadas nesta época, é importante prestar atenção aos cuidados com hidratação, principalmente em eventos com aglomeração de pessoas.

Os copos de água serão destinados somente para as tendas de atendimento médico, com a divisão e logística de distribuição realizadas pela organização do evento.

Para atender o público, a Sabesp também vai colocar um caminhão-tanque em um ponto fixo no Parque do Ibirapuera, de onde sairão os megablocos na cidade. Vai instalar ainda, em parceria com o Metrô, bebedouros nas seis estações que terão maior fluxo de foliões: República, Palmeiras-Barra Funda, Vila Madalena, Paraíso, Vila Mariana e Sé. Os equipamentos estarão em operação de sábado (10) a terça (13), das 10h às 17h.