Sabesp faz mutirões para ajudar com o cadastro

Em uma iniciativa que visa assegurar o acesso contínuo aos serviços essenciais, a Sabesp anunciou em janeiro a prorrogação da Tarifa Social, estendendo o benefício para os atuais beneficiários até junho de 2025. Essa decisão proporciona um prazo adicional para que as famílias de baixa renda realizem a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), garantindo que nenhum usuário já contemplado perca o desconto em suas contas de água.

Os descontos oferecidos pela Tarifa Social podem alcançar até 78%, sendo que para usufruir deste benefício, é imprescindível que o titular da conta de água esteja devidamente inscrito. Embora a Sabesp não realize diretamente o cadastro, a companhia se compromete a disponibilizar informações detalhadas sobre os documentos necessários e as etapas do processo. Para facilitar a adesão ao programa, a empresa tem promovido mutirões de orientação nas comunidades. Essas atividades são realizadas em uma van equipada com internet móvel e notebooks, onde equipes técnicas fornecem assistência presencial aos consumidores sobre como se inscrever no CadÚnico.

A concessão do benefício acontece de forma automática quando os dados cadastrais dos usuários coincidem com as informações disponíveis no banco de dados da Sabesp, conforme estabelecido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

Caso a titularidade da conta de água esteja registrada em nome de outra pessoa, será necessário solicitar a transferência para o CPF que está cadastrado no CadÚnico. É importante destacar que cada família pode ter apenas um endereço beneficiado pelo programa.

Atualmente, mais de 1,4 milhão de pessoas são atendidas pela Tarifa Social, representando um aumento significativo de cerca de 40% em relação à regulamentação anterior. Esse crescimento evidencia um avanço na inclusão de famílias vulneráveis e de baixa renda no acesso aos serviços da Sabesp, especialmente após o processo de desestatização da companhia.