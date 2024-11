Sabesp e Virada Sustentável recebem o economista Pavan Sukhdev em edição especial do Fórum VS

A Sabesp e a Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, receberam o economista Pavan Sukhdev em seu Fórum de debates, nesta sexta-feira (29/11). Reconhecido globalmente como referência em economia verde e finanças sustentáveis, Pavan apresentou sua visão sobre a importância de integrar o valor dos recursos naturais nas decisões econômicas e redefinir o desempenho corporativo. E trouxe dados importantes sobre a bioeconomia.

“Uma das mais nefastas consequências da mudança climática é a escassez de água e isso afeta todos os lugares. Não apenas São Paulo, mas o mundo todo. E a escassez hídrica está piorando com o avançar das mudanças climáticas. Para tentar mitigar esse cenário é essencial investir em educação e colaboração da sociedade em busca da sustentabilidade dos recursos”, disse Pavan.

Autor do influente estudo “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) e do livro Corporation 2020, Sukhdev tem como propósito tornar visível a “economia invisível” da natureza e promover uma transição para um modelo econômico mais sustentável. Ele liderou dois relatórios históricos da ONU: A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, em 2010, e Rumo a uma Economia Verde, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 2011. Atualmente, Pavan está à frente da GIST Impact, uma organização que utiliza tecnologia, big data e sustentabilidade para ajudar empresas e investidores a medir e compreender os impactos de suas operações.

“A presença de Pavan Sukhdev reforça o compromisso da Sabesp e da Virada Sustentável em conectar o Brasil às principais discussões globais sobre sustentabilidade”, destaca Samanta Souza, afirma Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp.

Acompanhe a Programação

A Virada Sustentável 2024, realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, ocorre de 28 de novembro a 1º de dezembro e tem como objetivo levar o público a debater temas fundamentais como mudanças climáticas, biodiversidade, consumo consciente e justiça climática. A programação completa está disponível no site oficial https://www.viradasustentavel.org.br e no Instagram @viradasustentavel.

Siga também as redes sociais da Sabesp para conferir conteúdos exclusivos sobre o evento.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é o maior festival de sustentabilidade da América Latina. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes.