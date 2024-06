Sabesp é premiada no Finance & Law Summit and Awards 2024

A Sabesp ganhou o prêmio de Melhor Departamento Financeiro em Infraestrutura, do Finance & Law Summit and Awards 2024 (Filasa), principal evento jurídico-financeiro do país.

Maior empresa de saneamento brasileira, ela concorreu em duas categorias da premiação, que reconhece os esforços de grandes companhias em diferentes setores: Melhor Departamento Jurídico em Infraestrutura e Melhor Departamento Financeiro em Infraestrutura.

“Este prêmio valoriza e reconhece os esforços da Companhia na busca pela eficiência e inovação a partir da implementação de um modelo de gestão baseado no conceito de Centro de Serviços Compartilhados”, afirmou a Diretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores, Catia Teixeira Pereira.

O Filasa é organizado pela Leaders League, grupo de mídia parisiense fundado em 1996 e com filial no Brasil desde 2015. A escolha dos concorrentes é feita, por votação nacional, a partir de lista dos departamentos de maior destaque em cada categoria. Foram identificadas então dez finalistas, que foram submetidos a júri composto por diretores jurídicos e financeiros das mais importantes empresas do Brasil.

Os vencedores foram conhecidos em 18/junho, durante evento que tem ainda uma série de conferências estratégicas sobre as principais questões do mercado brasileiro, no WTC Convention Center, em São Paulo.

Em sua edição 2023, o Filasa contou com mais de 600 participantes e 70 palestrantes em 24 painéis. Foram premiadas 40 empresas brasileiras em 32 categorias. O Filasa 2024 é a quinta edição da premiação.