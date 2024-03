Sabesp distribui água na capital para amenizar efeitos das altas temperaturas

Para amenizar o impacto de uma nova onda de calor registrada nesta semana em parte do país, a Sabesp participa a partir desta quarta-feira (13), mais uma vez, da Operação Altas Temperaturas, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. A iniciativa é voltada, especialmente, às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Companhia instalou bebedouros em pontos estratégicos da capital, distribuindo água gratuitamente. As tendas da prefeitura estão localizadas nas regiões central, norte, sul, leste e oeste da cidade:

• Sé – Praça da República

• Sé – Praça Marechal Deodoro

• Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

• Capela do Socorro – Praça José Boemer Rovel

• Santana – Praça Heróis da FEB

• Vila Maria – Praça Novo Mundo

• Guaianases – Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n

• Itaquera – Avenida Musgo de Flor com avenida Imperador (embaixo do viaduto Jacu Pêssego)

• Mooca – Praça Cid José da Silva Campanella

• Lapa – Rua do Curtume, s/n, esquina com Guaicurus

Durante o calor intenso, a recomendação é estar atento à hidratação e evitar exposição ao sol no período das 10h às 16h. Com máximas que devem ultrapassar os 30°C, o consumo de água tende a aumentar. A Sabesp alerta sobre a importância de se manter bem hidratado, mas também sobre o uso consciente da água neste período. É recomendável que a população priorize o uso da água para higiene e alimentação. No mais, medidas simples podem fazer toda a diferença. Veja:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira; Utilize a máquina de lavar apenas quando estiver na capacidade máxima;

5. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

6. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

7. Não use água corrente para descongelar alimentos.