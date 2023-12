Sabesp destacará na COP28 as contribuições do setor de saneamento para agenda climática global

A Sabesp, segunda maior empresa de gestão de água e saneamento do mundo de acordo com a consultoria global GWI, está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com uma comitiva especial para a 28ª Conferência das Partes (COP28), que começou na última quinta-feira (30). A Companhia, que em seus 50 anos manteve o foco na universalização do saneamento e no cuidado com o meio ambiente, vai marcar presença no evento e inclusive promoverá três painéis que vão destacar as contribuições do setor de saneamento para agenda climática global.

O primeiro, agendado para esta terça (5), proporcionará um mergulho na discussão sobre o papel da economia circular para a gestão dos recursos hídricos e para a agenda climática, com foco nas ações que promovem a adaptação e resiliência climáticas. A conversa terá como tema “Soluções Circulares em Gestão de Água e Ação Climática” e, pela Sabesp, a superintendente de Sustentabilidade e Governança Corporativa, Virgínia Ribeiro, apresentará as práticas que compõem o portifólio de soluções sustentáveis da Companhia, destacando a sua liderança em projetos de buscam a reciclagem e reuso dos subprodutos do tratamento de esgoto em suas operações.

O painel, que terá moderação de Ricardo Assumpção, head de Sustentabilidade para América Latina da EY, contará também com a presença de Rubens Filho, representante do Pacto Global da ONU no Brasil; Thomaz Toledo, diretor-presidente da Cetesb; e Princesa Abze de Bukina Faso, fundadora da Fundação H.R.H. Princess Abze Djigma, que agregará com sua experiência em projetos similares no continente Africano.

O segundo painel, na quarta (6), terá participação de André Salcedo, diretor-presidente da Sabesp; de prefeitos brasileiros do Estado de São Paulo; e do secretário-executivo do ICLEI América do Sul, com o tema “Adaptando-se à Mudança: Insights sobre a Resiliência Hídrica em Cidades Brasileiras”.

Moderado por Bruno D’Abadia, diretor de Regulação e Novos Negócios da Sabesp, o debate vai abordar os complexos desafios para a adaptação dos sistemas de abastecimento de água no Brasil às mudanças do clima, especialmente no âmbito da universalização do saneamento básico nos municípios do Estado de São Paulo. O encontro contará com a participação de Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto; Paulo Serra, prefeito de Santo André; Gilberto Natalini, secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo; e Rodrigo Perpétuo, do iClei.

O terceiro e último painel, no domingo (10), com o tema “A água é o desafio climático”, será um evento emblemático no dia em que o tema da COP28 é a água. Neste painel, que contará com a moderação de Virgínia Ribeiro, da Sabesp, também terá a presença do presidente Salcedo, acompanhado por Youssef Nasser, diretor da Divisão de Adaptação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas; Michael Toh, diretor de Colaboração Industrial e Tecnológica da PUB (Agência Nacional de Águas de Cingapura); Adrien Portafaix, em nome da Science Based Targets for Nature (SBTN); Farid Al Awlaqi, que lidera a linha de negócios de Geração da UAE TAQA, supervisiona e desenvolve o portfólio global de geração de energia e água da empresa.

A discussão proposta vai permear temas sobre a produção de água em ambientes com histórico de escassez hídrica; como conectar a mitigação, as mudanças no ciclo da água, a adaptação climática, soluções hídricas acessíveis e escaláveis, parcerias público-privadas, práticas inovadoras de financiamento da água e a saúde dos ecossistemas. A conversa vai destacar a abordagem da Sabesp para mitigar seus impactos sociais e ambientais e seu amplo programa de despoluição de córregos e rios urbanos, como o programa IntegraTietê, lançado em 2023 com investimentos previstos de US$ 1 bilhão e que vai ampliar o saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo.

A Sabesp também terá participação em outros eventos e painéis durante a COP28. Confirmados até o momento: na terça (5), Virgínia Ribeiro participará de painel na sede em Dubai da Federação Mundial de Bolsas de Valores; e, no domingo (10), André Salcedo participará, conjuntamente com Jim Andrew, CSO e VP de Sustentabilidade da Pepsi; e Stuart Orr, Global Water Lead do WWF International, do painel “Adaptando as indústrias às mudanças climáticas: a água como recurso crítico” em evento promovido pela EY na Zona Verde, em comemoração ao “Dia da Água” na COP28.