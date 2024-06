Sabesp: “Desestatização vai levar saneamento para todos”

O governador Tarcísio de Freitas abriu nesta segunda-feira (24), em Nova Iorque, a missão internacional do governo paulista para apresentar a executivos de grupos e fundos globais o modelo de desestatização da Sabesp. A oferta pública, que é dividida em duas etapas, foi iniciada hoje e segue até sexta-feira (28) para selecionar os investidores de referência, que apresentarão propostas de preço por 15% da companhia.

Durante as reuniões, a comitiva paulista destacou os benefícios da desestatização para a população de São Paulo. “Queremos construir o legado da universalização do saneamento, aumentando a disponibilidade hídrica e levando mais saúde para todos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. Segundo ele, todo o processo permitirá ampliar e antecipar investimentos no setor. “Tudo tem sido feito com muita responsabilidade e transparência. A desestatização vai levar saneamento para todos, mais rápido, melhor e mais barato”, enfatizou.

Tarcísio participou de uma série de encontros com executivos e representantes de empresas e fundos de investimentos voltados para infraestrutura e saneamento. Nesta terça-feira (25), o governador terá mais uma reunião com investidores americanos e, em seguida, segue para a Europa, onde, no dia 1º de julho, em Londres, iniciará a etapa europeia de detalhamento da operação da Sabesp.

Os demais membros da delegação paulista, incluindo o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, e o presidente da Sabesp, André Salcedo, permanecem nos Estados Unidos até o final da semana para mais compromissos com investidores em Nova York e, posteriormente, em Boston.

Bookbuilding

Com a definição dos dois investidores de referência, se inicia a fase de bookbuilding, de 1 a 15 de julho, quando serão oferecidos 17% das ações da Sabesp. Neste período, os investidores aptos a operar no mercado de ações, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar ordens nos dois books abertos, por meio de suas corretoras.

A oferta pública de ações está sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA. Não haverá oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo serão ofertadas.

Agenda em Lisboa

Antes da missão em Londres, Tarcísio também irá a Portugal para apresentar oportunidades de investimentos no estado. Além da desestatização da Sabesp, o governador vai detalhar todo o portfólio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) a grupos privados internacionais em Lisboa.

Atualmente, são 24 projetos qualificados em quatro eixos estruturais – água e energia, mobilidade, rodovias e social. A expectativa da gestão estadual é promover mais 44 leilões até o final de 2026, mobilizando grupos globais interessados em investir em ativos estaduais. O secretário-chefe da Casa Civil do governo paulista, Arthur Lima, também vai participar dos encontros na capital portuguesa.

Ainda em Portugal, Tarcísio se junta a outras autoridades brasileiras para participar do 12º Fórum Jurídico de Lisboa. O evento acontece na próxima quarta-feira, com debates e palestras com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal.