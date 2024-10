Sabesp conquista Troféu Transparência da ANEFAC pela 25ª vez

Nesta quinta-feira (24), a Sabesp conquistou pela 25ª vez o Troféu Transparência, concedido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC). O prêmio reconhece as empresas que se destacam na divulgação de suas demonstrações financeiras.

A Sabesp foi premiada na categoria “Companhias com Receita Líquida acima de R$ 20 bilhões”, fortalecendo sua posição como uma das maiores referências no âmbito da transparência.

“Essa importante conquista e a presença das empresas de saneamento em todas as categorias comprovam o quanto o setor está preocupado com a transparência nas demonstrações financeiras. No último ano, passamos por um processo que culminou na desestatização da Companhia, mas não mudamos nossa essência. Estamos ainda mais preparados para novos desafios”, disse Marcelo Miyagui, superintendente de Contabilidade da Sabesp.

Divulgação

O prêmio, que está na 28ª edição, reconhece as empresas que se destacam na divulgação financeira e capacidade de lidar com desafios por meio da transparência, avaliando as organizações com base em relatórios como Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, seguindo rigorosos critérios e contando com a colaboração de instituições acadêmicas e especialistas. A cerimônia de premiação deste ano foi realizada na Casa Giardini, no Campo Belo, em São Paulo.