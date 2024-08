Sabesp conquista Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol

A Sabesp recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG), pelo segundo ano consecutivo. A chancela foi concedida em reconhecimento ao compromisso da Companhia com a transparência, responsabilidade ambiental e melhoria contínua, ao realizar um inventário detalhado de Gases de Efeito Estufa (GEE). A certificação atesta afirmativamente a elaboração do relatório de GEE emitido pela Sabesp, utilizando uma ferramenta reconhecida mundialmente e adaptada ao Brasil pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces).

O Selo Ouro é concedido a inventários completos e verificados por organismo independente acreditado pelo Inmetro, o Bureau Veritas, certificando o alcance do mais alto nível de qualificação e contribuição para o fornecimento de dados de emissões públicas e de qualidade para a sociedade.

“Essa conquista é resultado de um trabalho realizado com consistência e método, visando manter a Sabesp entre as melhores empresas do País em matéria de padrões de excelência e inventário de gases de efeito estufa. É o reforço do nosso compromisso com os objetivos de sustentabilidade globais”, afirmou Virgínia Tavares Ribeiro, superintendente de Sustentabilidade e Governança Corporativa da Sabesp.

“Estamos imensamente felizes com esta realização, que este ano contou com o engajamento de fornecedores estratégicos para o aprimoramento do Escopo 3, fundamental para elevar a qualidade do processo. Esta inclusão reflete nosso compromisso de melhoria contínua em nossas práticas ambientais e garantir que todas as áreas de impacto sejam consideradas”, celebra Ana Szajubok, gerente de Departamento de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Sabesp.

Sobre o PBGHG

O PBGHG é responsável pela tradução do método GHG Protocol ao contexto brasileiro e tem como objetivo estimular a cultura corporativa de inventário de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Com o apoio do World Resources Institute (WRI Brasil) e do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), a colaboração é realizada por meio do Registro Público de Emissões (RPE), a maior base de dados pública de inventários corporativos, com mais de 4,8 mil inventários de GEE publicamente disponíveis.

Além de viabilizar o RPE, desde 2008, a iniciativa também desenvolve métodos e ferramentas e capacita gestores de organizações, promovendo a articulação de atores-chave e proporcionando acesso a instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização das emissões e publicação dos inventários.