Sabesp conclui obras de reforço no Sistema de Abastecimento de Água em Ilhabela

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou a conclusão das obras de reforço no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Água Branca, localizadas em Ilhabela, nesta terça-feira, 10. Este projeto faz parte do Programa Água no Litoral Norte e marca um avanço significativo na infraestrutura hídrica do município, proporcionando melhorias essenciais para o abastecimento de água e aumentando a resiliência hídrica para os moradores e turistas.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que esteve presente na cerimônia de entrega, ressaltou a importância da iniciativa: “Essa é uma demanda histórica da região que a Sabesp está atendendo, assegurando uma maior resiliência no abastecimento de água em Ilhabela. Estamos monitorando essa evolução para garantir que todos os compromissos do novo contrato de concessão sejam cumpridos”.

O diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp, Roberval Tavares, também comentou sobre a relevância das obras: “Com a finalização deste projeto, a Sabesp reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos habitantes de Ilhabela e com a preservação dos recursos hídricos. O fortalecimento do sistema de abastecimento garantirá uma distribuição mais estável e eficiente da água, beneficiando tanto os moradores quanto o setor turístico continuamente”.

Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, enfatizou o caráter sustentável da obra: “O que celebramos hoje em Ilhabela é um exemplo claro do compromisso da Sabesp com a excelência e sustentabilidade. Estamos investindo no futuro ao assegurar que todos os paulistas tenham acesso à água de qualidade, promovendo assim o bem-estar e a preservação ambiental”.

Com um investimento total de R$ 19,8 milhões provenientes de recursos próprios, as intervenções visam aumentar a capacidade de reservação, aprimorar a eficiência operacional e modernizar a infraestrutura relacionada à captação, elevação, adução e tratamento da água. Entre as melhorias está a modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Água Branca, com capacidade para processar 125 litros por segundo, além da construção de um novo reservatório com capacidade para armazenar até 2 milhões de litros.

Os bairros que serão diretamente beneficiados incluem Piuva/Barra Velha, Green Park, Reino, Itaguaçu, Itaquanduba, Engenho D’Água, Saco da Capela, Centro, Praia Feia, Barreiros, Siriúba, Pedra do Sino, Armação e Ponta das Canas. A população atendida representa cerca de 60 mil pessoas entre residentes permanentes e visitantes temporários, um número que aumenta significativamente durante os períodos turísticos. A realização das obras também resultou na criação de 120 empregos diretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

A ampliação do Sistema Produtor Água Branca não apenas atenderá à crescente demanda local e turística como também melhorará a qualidade de vida dos habitantes. A entrega desta obra simboliza o compromisso contínuo da Sabesp com a excelência na distribuição de água e com o desenvolvimento sustentável da comunidade em Ilhabela, atendendo tanto às necessidades presentes quanto futuras dos seus cidadãos.