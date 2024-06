Sabesp celebra Dia do Meio Ambiente com atividades e serviços em todo o Estado

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), a Sabesp realiza uma série de atividades especiais com foco na preservação ambiental e dos recursos hídricos. A programação traz palestras, plantios de mudas, visitas às estações de tratamento de água e de esgotos, entre outras ações que vão seguir ao longo do mês.

Para iniciar a semana, a Sabesp vai concluir a certificação de três novas Estações de Tratamento de Esgoto sustentáveis. A iniciativa estimula a adoção de ações para aprimorar a gestão operacional e o desempenho ambiental das unidades que tratam esgoto, promovendo o aproveitamento dos subprodutos gerados no processo, como biogás, lodo e efluente. As Estações que serão certificadas são ETE Franca, ETE Lageado de Botucatu e ETE Águas de São Pedro.

O plantio de mudas de árvores nativas, que é uma ação permanente dentro da Sabesp, será intensificado neste mês. Serão mais de 20 cidades diferentes que participarão desta iniciativa. Também em muitos municípios, estudantes, professores e líderes comunitários vão poder visitar e acompanhar todo o processo de tratamento de água e esgoto em visitas monitoradas a algumas das 244 Estações de Tratamento de Água (ETAs) e 565 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) operadas pela Companhia.

Vai haver, também, uma série de painéis e debates sobre a preservação do meio ambiente em várias cidades. Com encontros internos sobre temas como mudanças climáticas; excelência operacional para a proteção do meio ambiente e créditos de carbono.

Por meio da campanha “Lacres e Tampinhas de Esperança”, a Companhia irá anunciar o balanço da arrecadação de tampinhas plásticas de 2023.

Para conscientizar as crianças quanto ao uso racional da água, a Sabesp e as Prefeituras Municipais irão realizar palestras educativas em centros e escolas municipais. Nelas os participantes poderão conversar e conhecer novas formas de sustentabilidade.