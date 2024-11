Sabesp celebra 51 anos com compromisso com o futuro

A Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo, completa nesta sexta-feira (1º) 51 anos com uma visão renovada para o futuro. Agora privatizada, a Companhia está lançando um compromisso: avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas no Estado de São Paulo, antecipando em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento.

O plano de investimentos da empresa prevê mais de R$ 60 bilhões para modernizar a infraestrutura hídrica e expandir os serviços. Entre os objetivos, está a universalização de água e esgoto em áreas urbanas e rurais até 2029, beneficiando diretamente mais de 10 milhões de pessoas, incluindo moradores em regiões periféricas e rurais que ainda não possuem acesso adequado a esses recursos essenciais.

“A Sabesp tem o compromisso com o futuro de transformar significativamente a vida dos paulistas e ser um exemplo para o Brasil”, afirma o diretor-presidente Carlos Piani. “Nossa meta é avançar 50 anos em cinco. Queremos levar água de qualidade, coletar e tratar esgoto de forma a proporcionar saúde, bem-estar e qualidade de vida para todas as pessoas.”

A implantação de redes, a construção de estações de tratamento e a revitalização de rios e mananciais, como o Tietê, Pinheiros, Billings e Guarapiranga, estão entre as ações previstas. A empresa deseja, com essas iniciativas, universalizar os benefícios do saneamento, aumentar a segurança hídrica e reduzir as perdas no sistema, permitindo que cada gota de água tratada chegue aos lares paulistas.

Além dos benefícios diretos à população, os investimentos em saneamento trarão um retorno significativo para a sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cada real investido em saneamento gera um retorno de R$ 5,50 em benefícios à saúde, aumento de produtividade e redução da mortalidade.

Campanha Publicitária:

Para marcar essa nova etapa, a Companhia lança nesta sexta-feira uma campanha em TVs, rádios e veículos digitais intitulada Sabesp, compromisso com o seu futuro, ressaltando os compromissos decorrentes do processo de privatização ocorrido em julho. Ilustrada com imagens de rios e mananciais, a campanha mostra o plano de investimento que prevê a universalização do saneamento para milhões de paulistas, humanizando as relações dos moradores com a Sabesp.

Para demonstrar esse compromisso público, a Sabesp também criou um hotsite para que todos possam acompanhar de forma transparente o desenvolvimento dos principais projetos da companhia relacionada a universalização do saneamento.