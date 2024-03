Sabesp capta R$ 2,94 bilhões em debêntures sustentáveis e azuis

Na maior emissão de debêntures em sua história, a Sabesp captou R$ 2,94 bilhões em uma oferta de três séries de títulos simples, não conversíveis em ações. Devido à forte demanda, que chegou a R$ 4,14 bilhões, o valor inicialmente ofertado de R$ 2,5 bilhões foi aumentado em 17,62%. Essa foi a 31ª emissão de debêntures realizada pela Companhia.

Os títulos foram enquadrados na categoria “blue bonds” (títulos sustentáveis e azuis) porque a Sabesp se compromete a destinar o montante equivalente aos recursos captados em categorias de projetos descritas em seu Framework de Finanças Sustentáveis.

A oferta foi feita em três séries, de cinco, sete e dez anos, com redução da taxa teto em todas elas. As taxas finais foram, respectivamente: CDI + 0,49%, CDI + 1,10% e CDI + 1,31%.

Os títulos sustentáveis e azuis da Sabesp refletem seu compromisso e sua missão de promover práticas sustentáveis. Direcionada a investidores profissionais do mercado brasileiro, a oferta tem entre suas vantagens atrair interessados com perfil alinhado com esta agenda, com visão de longo prazo, e agregar à imagem da Empresa seu compromisso com a sustentabilidade, a preservação ambiental e o atendimento ao cliente.